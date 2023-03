Tommaso Paradiso a Padova. 25 novembre 2023

È ufficiale l’attesissimo ritorno dal vivo di Tommaso Paradiso, che con il tour “Tommy 2023” salirà sui palchi dei più importanti palazzetti italiani, con tappa sabato 25 novembre alla Kioene Arena di Padova!

I biglietti saranno in vendita online su Ticketmaster, Ticketone e Clappit da mercoledì 22 marzo alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da lunedì 27 marzo alle ore 14:00.

Tommaso Paradiso è stato tra i primi artisti a riprendere a suonare dal vivo lo scorso anno. Durante la primavera del 2022 il suo Space Cowboy Tour ha portato l’omonimo disco nei teatri di tutta Italia. In estate è arrivato il travolgente Tommy Summer Tour, una festa che ha collezionato numerosi sold out al suono delle grandi hit di uno dei cantautori più amati della scena contemporanea italiana.

“Tommy 2023” sarà l’occasione per ascoltare live tutti i più grandi successi che hanno reso Tommaso Paradiso uno dei più popolari cantautori italiani contemporanei: da Completamente (triplo platino) a Riccione (quadruplo platino), fino a Ricordami (disco di platino) e Non avere Paura, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato triplo disco di platino; e ancora fra gli altri Felicità Puttana (quadruplo platino), Da Sola In The Night (disco di platino), Promiscuità, Fine Dell’Estate (disco d’oro), Zero Stare Sereno (disco di platino), Tutte Le Notti (disco d’oro) e Magari No (disco d’oro), dall’albumSpace Cowboy (disco d’oro).

Non mancherà il prossimo singolo “Viaggio intorno al Sole”, in uscita venerdì 24 marzo in radio e su tutte le piattaforme digitali. Scritto da Tommaso Paradiso e Matteo Cantaluppi e prodotto dallo stesso Matteo Cantaluppi, Viaggio Intorno al Sole è un brano electro-pop dalle inconfondibili sonorità nostalgiche del cantautore: una dichiarazione d’amore totalizzante e inebriante, il racconto di una felicità incontenibile, che disorienta e fa svanire i pensieri.