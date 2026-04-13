Tommaso Paradiso in concerto il 15 aprile 2026 a Gorizia

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “I romantici”, tra le canzoni più suonate in radio sin dall’uscita, Tommaso Paradiso si prepara al debutto del suo tour nei Palasport, al via tra pochi giorni. Un ritorno alla dimensione live più intensa e centrale del suo percorso, dove il rapporto diretto con il pubblico torna protagonista e si riaccende la solidissima band che da anni lo accompagna, parte integrante della sua identità dal vivo. Nei palazzetti, le canzoni del nuovo album “Casa Paradiso” insieme ai grandi successi del cantautore romano danno forma a una scaletta potente, che unisce presente e passato con un suono pieno e diretto e un’emotività da cantare che è la sua cifra. A questo percorso si affiancano anche nuovi appuntamenti estivi, che porteranno lo spettacolo all’aperto proseguendo quanto iniziato dal tour indoor.

Dopo la data zero del 15 aprile al Palabigot di Gorizia, Tommaso Paradiso sarà il 18 e 19 aprile al Palazzo dello Sport di Roma (18 aprile sold-out, ancora una manciata di biglietti per il 19 aprile), il 22 aprile all’Unipol Forum di Milano, il 23 aprile all’Inalpi Arena di Torino, il 25 aprile all’Unipol Arena di Bologna, il 26 aprile alla Kioene Arena di Padova, il 28 aprile al Mandela Forum di Firenze e il 30 aprile al Palapartenope di Napoli.

Il tour estivo farà tappa il 14 luglio al Bassano Music Park di Bassano del Grappa presso il Parco Ragazzi del ‘99, il 16 luglio allo Stadio del Mare di Pescara, il 18 luglio a Villa Bellini di Catania per il Sotto il Vulcano Fest, il 21 luglio all’Arena Del Levante di Bari per l’Oversound Music Festival, il 23 luglio al SalernoSounds di Salerno e il 25 luglio all’Alguer Summer Festival di Alghero.

Sul palco con Tommaso, Matteo Cantaluppi alla direzione musicale e alle tastiere, Silvia Ottanà al basso, Angelo Trabace al pianoforte, Gianmarco Dottori alla chitarra acustica, Nicola Pomponi e Marco Antonio Musella alle chitarre elettriche, Daniel Fasano alla batteria, Roberta Montanari e Alice Barbara Tombola ai cori.

I tour di Tommaso Paradiso sono prodotti da Live Nation. I biglietti per le date nei Palasport sono disponibili su livenation.it/tommasoparadiso.Sullo stesso sito, dalle ore 14:00 di domani martedì 31 marzo, aprono le vendite per il tour estivo.

Radio Deejay è la radio partner del tour nei Palasport.

TOMMASO PARADISO PALASPORT 2026

CALENDARIO

15 aprile 2026 – Gorizia – Palabigot

18 aprile 2026 – Roma – Palazzo dello Sport SOLD OUT

19 aprile 2026 – Roma – Palazzo dello Sport

22 aprile 2026 – Milano – Unipol Forum

23 aprile 2026 – Torino – Inalpi Arena

25 aprile 2026 – Bologna – Unipol Arena

26 aprile 2026 – Padova – Kioene Arena

28 aprile 2026 – Firenze – Mandela Forum

30 aprile 2026 – Napoli – Palapartenope

TOMMASO PARADISO TOUR ESTIVO 2026

CALENDARIO – NUOVE DATE!

14 luglio 2026 – Bassano del Grappa – Bassano Music Park, Parco Ragazzi del ’99

16 luglio 2026 – Pescara – Stadio del Mare

18 luglio 2026 – Catania – Villa Bellini (Sotto il Vulcano Fest)

21 luglio 2026 – Bari – Arena Del Levante, Padiglione 71, Oversound Music Festival

23 luglio 2026 – Salerno – SalernoSounds

25 luglio 2026 – Alghero – Alguer Summer Festival

Foto: MATTIA GUOLO