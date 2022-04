Tommaso Paradiso sul palco del No Borders Music Festival. 23 luglio 2022

È uno dei più autorevoli e amati cantautori italiani contemporanei e, finalmente, per la prima volta si esibirà nel comprensorio montano del Tarvisiano, Tommaso Paradiso è il secondo artista annunciato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano per la 27esima edizione del No Borders Music Festival, la storica rassegna che si tiene al confine tra Italia, Austria e Slovenia, valorizzando la musica come forma culturale e mezzo di comunicazione universale in grado di essere compreso da tutti, superando i confini linguistici, etnici, sociali e geografici.

Attraverso la musica, il festival è riuscito inoltre a far scoprire a migliaia di persone alcuni dei luoghi naturalistici più incontaminati e suggestivi del comprensorio montano del Tarvisiano, ponendosi dunque come obiettivo anche la sensibilizzazione e sostenibilità ambientale della propria rassegna, essendo tra i primi a promuovere l’accesso alle aree dei concerti solamente a piedi o in bicicletta.

Attualmente in tour nei più importanti teatri italiani, Tommaso Paradiso annuncia oggi il nuovo tour e promette ai suoi fan di farli cantare a squarciagola dall’inizio alla fine per festeggiare l’arrivo di un’estate – la Stagione del Cancro e del Leone, come la chiama lui – in cui i grandi concerti all’aperto tornano finalmente a essere protagonisti. L’atteso appuntamento al No Borders Music Festivalè fissato per sabato 23 luglio 2022 (apertura porte ore 11:00, inizio concerto ore 14:00) ai Laghi di Fusine, uno dei luoghi più affascinanti del comprensorio montano, in cui la natura mostra le sue infinite gamme di colore dipingendo il bosco e i laghi con sfumature uniche e rendendo ancora più magico questo sito, che ha ricevuto il certificato di destinazione per il turismo sostenibile secondo gli standard internazionali GSTC, un risultato che conferma ulteriormente l’attenzione del territorio nei confronti della sostenibilità e dei cambiamenti climatici.

I biglietti per il concerto saranno in vendita a partire dalle ore 12:00 di venerdì 15 aprile online su Ticketone.it e dalle ore 11:00 di mercoledì 20 aprile nei punti vendita autorizzati Ticketone.

Dopo lo strepitoso successo con i Thegiornalisti, fondati da Paradiso nel 2009, lo scorso 4 marzo è stato pubblicato il suo album di debutto solista Space Cowboy: un disco dal suono analogico, che rivela due ispirazioni per il cantautore romano sintetizzate nel titolo: da un lato il legame con la terra, la concretezza, la natura, a cui si unisce una sfera sognante, onirica, che vaga tra le stelle e lo spazio: “Sono solo un vaccaro che ama guardare il cielo. Sono solo uno Space Cowboy”. Non solo musica: il 26 aprile uscirà in tutte le sale cinematografiche italiane Sulle Nuvole, il primo film da regista di Tommaso Paradiso, storia d’amore e musica con Marco Cocci e Barbara Ronchi, prodotto da Warner Bros Entertainment Italia e Cinemaundici.

Il 10 luglio partirà il Tommy Summer Tour 2022, il tour estivo che prevede una scaletta con tutti i singoli della sua carriera, i grandi successi che lo hanno reso uno dei più popolari cantautori italiani contemporanei: da Completamente (triplo platino) a Riccione (quadruplo platino), fino a Ricordami (disco di platino) e Non avere Paura, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato triplo disco di platino; e ancora fra gli altri Felicità Puttana (quadruplo platino), Da Sola In The Night (disco di platino), Promiscuità, Fine Dell’Estate(disco d’oro), Zero Stare Sereno (disco di platino), fino ad arrivare ai recenti Tutte Le Notti e Magari No (disco d’oro), parte dell’ultimo album Space Cowboy.

Sul sito ufficiale del festival www.nobordersmusicfestival.com sono inoltre consultabili tutte le informazioni sui pacchetti speciali che includono, oltre al biglietto per il concerto, il noleggio della bicicletta, delle escursioni con le guide naturalistiche e il pernottamento in albergo.

Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Fondazione Friuli, Crédit Agricole Friuladria, BIM, Comune di Tarvisio, Allianz Assicurazioni, Idroelettrica Valcanale, ProntoAuto e Mastertent.

TOMMASO PARADISO

No Borders Music Festival

SABATO 23 LUGLIO 2022 (inizio concerto ore 14:00)

LAGHI DI FUSINE – TARVISIO (UD)

Prezzi dei biglietti: Posto unico € 25,00 + dp

Biglietti in vendita a partire dalle ore 12:00 di venerdì 15 aprile online su Ticketone.it e dalle ore 11:00 di mercoledì 20 aprile nei punti vendita autorizzati Ticketone