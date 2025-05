Tony Effe a Gorizia il 13 luglio 2025

Dopo il successo Live nei Palasport del 2024, e dopo la sua partecipazione alla settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Damme ‘na mano(Island Records), Tony Effe annuncia ufficialmente i primi nuovi appuntamenti estivi prodotti da Vivo Concerti. L’artista – tra i protagonisti della scena urban italiana, con oltre 1,5 miliardi di streaming all’attivo, 37 Dischi di Platino e 11 Dischi d’Oro – sarà protagonista sui palchi dei principali festival italiani con un tour che promette di far vivere ai fan un’esperienza imperdibile.

Tony Effe torna ufficialmente in tour dopo le oltre 15 date nei festival del 2024, il doppio sold out al PalaEur di Roma – tra ICON Tour e concerto di Capodanno – e la sua prima, straordinaria, volta al Forum di Assago.

Dopo l’annuncio del suo attesissimo debutto al Circo Massimo il prossimo 6 luglio – impreziosito da un palleggio con Francesco Totti – Tony Effe svela le date del nuovo tour che lo vedrà protagonista nell’estate 2025: l’artista toccherà le città di Milano @ Kozel Carroponte il 25 giugno(data riprogrammata per motivazioni indipendenti dalla volontà dell’artista rispetto alla precedente del 27 giugno presso Fiera Milano Live), Riccione (RN) @ Space DJ SET il 4 luglio, Stupinigi (TO) @ Sonic Park Stupinigi l’8 luglio, Piazzola sul Brenta (PD) @ Piazzola Summer Festival l’11 luglio, Gorizia @ Arena Casa Rossa il 13 luglio in occasione di GO! 2025 (Nova Gorica – Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025), Piedimonte Matese (CE) @ Arena Matese il 19 luglio, Olbia (SS) @ Red Valley Festival il 14 agosto, Apricena (FG) @ Suoni in Cava il 21 agosto, Catania @ Wave Summer Music il 29 agosto. Il calendario del tour è in aggiornamento, con nuovi appuntamenti in arrivo.

Sul palco, Tony Effe proporrà una scaletta che ripercorre gli ultimi successi del suo repertorio, passando per i brani di ICON – l’album Quadruplo Disco di Platino, con la collaborazione di alcuni dei più importanti nomi della scena rap e trap, e disco più venduto del 2024 secondo la classifica FIMI/GfK – fino a Sesso e samba, la hit dell’estate 2024 in collaborazione con Gaia certificata Quadruplo Platino.

I biglietti per i nuovi live di ESTATE 2025 saranno disponibili su www.vivoconcerti.com dalle ore 14:00 di domani, giovedì 8 maggio, e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 11:00 di martedì 13 maggio. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

TONY EFFE – ESTATE 2025

CALENDARIO

Mercoledì 25 giugno 2025 – Milano, Kozel Carroponte

Venerdì 4 luglio 2025 – Riccione (RN), Space DJ SET

Domenica 6 luglio 2025 – Roma, Circo Massimo

Martedì 8 luglio 2025 – Stupinigi (TO), Sonic Park Stupinigi

Venerdì 11 luglio 2025 – Piazzola sul Brenta (PD), Piazzola Summer Festival

Domenica 13 luglio 2025 – Gorizia, Arena Casa Rossa

Sabato 19 luglio 2025 – Piedimonte Matese (CE), Arena Matese

Giovedì 14 agosto 2025 – Olbia (SS), Red Valley Festival

Giovedì 21 agosto 2025 – Apricena (FG), Suoni in Cava

Venerdì 29 agosto 2025 – Catania, Wave Summer Music

Foto: Cian Moore