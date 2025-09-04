Tony Hadley giovedì 4 settembre in concerto a Cividale del Friuli

Prende il via domani, giovedì 4 settembre, la prima edizione di “Hello Summer Fest” a Cividale del Friuli con il concerto speciale di Tony Hadley, che festeggerà i 45 anni di carriera cantando le hit degli Spandau Ballet, i suoi successi da solista e brani che hanno fatto la storia della musica.

Hello Summer Fest è la nuova rassegna artistica con nomi nazionali e internazionali della musica e della comicità – ideata da The Groove Factory con il Comune di Cividale del Friuli, in collaborazione con VignaPR e FVG Music Live, con il supporto di PromoTurismoFVG – che si terrà da giovedì 4 a domenica 7 settembre a Cividale del Friuli in Piazza Duomo.

La Piazza Duomo di Cividale del Friuli – punto di partenza dell’itinerario Unesco “I Longobardi in Italia, i luoghi del potere (568 – 774 d.C.)” – si accenderà di festa con grande musica, risate e intrattenimento.

Sarà dunque Tony Hadley la star mondiale che inaugurerà la rassegna con una tappa del tour mondiale che celebra quarantacinque anni di musica, di viaggi, di emozioni, nonché l’unica speciale occasione per rivivere i brani che hanno fatto la storia del pop internazionale, dai successi degli Spandau Ballet (“True”, “Gold”, etc.), ai grandi successi della sua carriera solista e alcune cover sorprendenti. Gli ultimi 100 biglietti per il concerto sono ancora in vendita online su Ticketone.it.

Venerdì 5 settembre la rassegna “Hello Summer Fest” si rivolge ai più giovani e alle più giovani con il concerto di Benji & Fede (prenotazioni soldout da diversi giorni), che dopo la reunion dello scorso anno all’Arena di Verona e all’Unipol Forum di Milano hanno ripreso la loro scalata verso il successo e verso la cima delle classifiche con una carica di emozioni ed energia che lascerà il segno nel cuori dei loro numerosissimi fan: 6 album entrati sempre in cima alle classifiche di vendita, 17 Dischi di Platino e 9 Dischi d’Oro, per oltre 1 miliardo di streaming complessivi.

Sabato 6 settembre spazio alla comicità con un poker di talenti della scena nazionale, direttamente dai palchi di Zelig, Comedy Central e Colorado Cafè: Paolo Migone, Daniele Raco, Marco BAZ Bazzoni e Leonardo Manera sono pronti a portare a Cividale del Friuli il loro umorismo in uno spettacolo-varietà che li vedrà esibirsi a turno, ciascuno portando i propri personaggi e monologhi per una serata tutta da ridere. La rassegna si concluderà domenica 7 settembre con la mitica Rhythm and Blues Band, che compie 45 anni di storia, passione e solidarietà. Fondata nel 1980, la R&B Band proporrà i grandi classici del R&B e del soul, da Otis Redding ad Aretha Franklin, da B.B. King ai leggendari Blues Brothers, passando per il groove di Joe Cocker e altri protagonisti di quella strepitosa e indimenticabile epoca.

Le tre serate con Benji & Fede, i comici nazionali e la R&B Band sono a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria su Eilo.it