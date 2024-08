Tony Hadley martedì 20 agosto a Lignano Sabbiadoro

Al Lignano Sunset Festival scocca l’ora di Tony Hadley. Considerato una delle voci pop migliori al mondo, ex leader degli Spandau Ballet e icona new romantic mondiale, sarà in concerto domani, martedì 20 agosto all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, accompagnato sul palco dalla fedele The Fabolous TH Band. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srt, in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono in vendita sui circuiti Ticketone e Vivaticket e lo saranno anche alla biglietteria del concerto, dalle 18.30. Porte aperte alle 19.30 e inizio concerto alle 21.30. Info e punti autorizzati su www.azalea.it.

Tony Hadley, una delle voci maschili più rinomate al mondo torna in Italia nel 2024 con un nuovo tour, accompagnato dalla Fabolous TH Band e un nuovo album uscito ad aprile. Si tratta di un album swing dal titolo “The Mood I’m In” e arriverà a distanza di 5 anni dall’ultimo lavoro in studio “Talking To The Moon”, a segnare una nuova fase della sua carriera. Il tour sarà poi l’occasione per celebrare ancora una volta una delle voci più autorevoli del pop, ormai sulla cresta dell’onda da 4 decenni, che ha visto gli esordi con il movimento New Romantic, interpretando negli anni brani ormai diventati cult degli Spandau Ballet come l’epica “Through the Barricades”, il brano al primo posto di tutte le classifiche internazionali “True”, e l’inno non ufficiale delle Olimpiadi di Londra “Gold”. In questo viaggio per la penisola Tony eseguirà dunque brani iconici del periodo in cui era con gli Spandau Ballet, ma anche le sue canzoni da solista, senza tralasciare qualche cover.

Prossimi appuntamenti al Lignano Sunset Festival i concerti di Loredana Bertè (22 agosto) e Marlene Kuntz (23 agosto). Info e biglietti su www.azalea.it .