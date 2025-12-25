Tony Pitony il 20 giugno 2026 in concerto al Castello di Udine

Tony Pitony è un artista concettuale nato in una città sconosciuta della Sicilia. La sua ricerca creativa si muove lungo un filo conduttore che unisce influenze apparentemente distanti: la sensibilità visionaria degli anni ’60, le sonorità della musica elettronica, l’espressività teatrale e l’irriverenza del trash, fino a convergere in un’estetica che esplora il fetish e l’antiproibizionismo. La sua espressione artistica si colloca al confine tra musica e performance, rifiutando qualsiasi etichetta di genere e superando le tradizionali categorizzazioni. Attraverso il suo lavoro, Tony Pitony ha registrato, in pochissimi mesi, oltre 15 milioni di ascolti solo su Spotify e quasi 10 milioni di views su Youube, conquistando sin da subito il pubblico e la critica, che lo ha già paragonato a Elio e le storie tese e ai mitici Skiantos.

Dopo il successo del tour invernale nei principali club che ha registrato il tutto esaurito in tutte le date, Tony Pitony annuncia il tour europeo e il tour estivo che lo porterà nelle più importanti rassegne musicali della penisola italiana: sabato 20 giugno 2026 al Castello di Udine è fissato il suo unico concerto in Friuli Venezia Giulia, organizzato da VignaPR e FVG Music Live, in collaborazione con il Comune di Udine. I biglietti per il suo primo live in regione sono in vendita da ora online su Eilo.it, Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

Tony Pitony esplora e sovverte gli stereotipi legati alla sessualità, all’identità di genere e alla narrazione storica, affermandosi come un artista gender fluid che privilegia l’ispirazione autentica rispetto alle logiche di mercato. Con un linguaggio ironico e provocatorio, ma sempre consapevole, propone un’estetica originale e una visione che sfida i confini tradizionali della musica e della performance. È un artista che fonde ironia, sperimentazione e una profonda consapevolezza di sé in ogni sua opera. Il suo stile è diretto, imprevedibile e spesso dissacrante: una voce che gioca con i cliché per smontarli, una presenza scenica che rifiuta il ruolo dell’artista intoccabile. Anzi, Tony non esalta le classiche virtù d’ispirazione grecista ma eleva allo stato di Dio i “difetti” o i considerati tali, collocandosi in perenne opposizione alla dicotomia buono-cattivo. Tony gioca a carte scoperte nonostante la maschera e riesce con un’abilità unica ad interpretare il disagio quotidiano ed elevarlo ad arte, come i mostri sacri del cantautorato italiano di cui Tony rappresenta un erede distopico.

Tony Pitony rifiuta ogni monumento e ogni distanza simbolica: per lui, l’arte non è motivo di separazione, ma occasione di incontro. Preferisce scendere dal piedistallo e immergersi nella folla, perché è lì—tra la gente, nel mezzo del quotidiano—che trova il senso del proprio essere artista.

“Indossare una maschera è oggi un paradossale gesto di libertà per sfidare un sistema che impone volti scoperti ma menti conformi. Il vero volto non è quasi mai quello che si vede, ma quello che si sceglie di rivelare. E io voglio rivelarvi che alla fine, facciamo tutti un po’ cagare.”

Tony Pitony annichilisce l’ego e polverizza ogni distanza tra artista e pubblico. Non esistono fan, esiste partecipazione. Non esistono maschere (a parte quella di Elvis), esiste presenza autentica. Non è una persona, Tony Pitony è un’idea collettiva. Un atto di resistenza puro, la risposta di una generazione a questa società che ha svenduto tutto.

TONY PITONY

ESTATONY

SABATO 20 GIUGNO 2026 (inizio concerto ore 21:00)

UDINE, CASTELLO

Prezzi dei biglietti: Ingresso unico € 25,00 + dp € 3,75 = € 28,75

Biglietti in vendita da ora online su Eilo.it, Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati