Topolino sbarca a Gorizia con una storia speciale e suggestiva: “Zio Paperone e l’enigma del vecchio castello”, in edicola da mercoledì 21 maggio sul numero 3626. Cultura, storia e magia del mondo Disney si incontrano nella storia firmata dallo sceneggiatore Niccolò Testi e dal disegnatore Giampaolo Soldati, presentata oggi al Salone del libro di Torino. Zio Paperone, Paperino e Qui, Quo, Qua si mettono sulle tracce di un leggendario tesoro nascosto nel Castello di Gorizia, in un viaggio tra misteri, leggende e luoghi pieni di fascino.

Molto soddisfatto il sindaco, Rodolfo Ziberna, che ha partecipato alla presentazione a Torino, soffermandosi anche sullo spirito che anima GO! 2025: “Da accanito lettore di Topolino, sono molto felice che nel numero in uscita mercoledì 21 maggio nelle edicole sia stata inserita una storia ambientata a Gorizia. Una vicenda che fa incontrare la magia Disney con le bellezze della nostra città, come appunto un misterioso tesoro nel maniero, piazza Transalpina, parco Piuma, via Rastello, il Municipio e la gubana. È un modo molto coinvolgente per promuovere la conoscenza del nostro meraviglioso territorio, diffondendola anche tra i più piccoli e le famiglie, oltre che tra tutti gli appassionati del mondo disneyano e dei fumetti”.

E ha aggiunto: “Non è finita qui, perché come annunciato in occasione della presentazione al Salone del libro di Torino, a settembre Topolino ospiterà un’altra avvincente storia dedicata a Gorizia”.