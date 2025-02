Tornando a Est sabato 22 febbraio il regista Antonio Pisu, l’attore Jacopo Costantini e il produttore Maurizio Paganelli a Udine e Pordenone

Se diciamo road movie, diciamo America. Istintivamente. Automaticamente. La testa ci porta là, sui chopper di Easy Rider o sulla Ford Thunderbird di Thelma & Louise. Sul trattorino tagliaerba di Una storia vera o sul furgone giallo di Little Miss Sunshine. Ma se ci prendiamo solo una manciata di secondi in più, se ci pensiamo solo un po’ meglio, ecco che la Route 66 diventa l’Aurelia. Ecco che l’elenco dei road movie italiani diventa lunghissimo. Da Il sorpasso, ovviamente, a Marrakech Express, da Tre uomini e una gamba a quel gioiellino di Est – Dittatura Last Minute. Che ora ci regala l’attesissimo sequel Tornando a Est!

Squadra che vince non si cambia. E buona parte della squadra, cioè il regista Antonio Pisu, l’attore Jacopo Costantini e il produttore Maurizio Paganelli, sabato 22 febbraio presenterà il film al pubblico del Visionario (ore 19.00) e al pubblico di Cinemazero (ore 21.00).

Due anni dopo l’avventura in Romania, cioè nel 1991, i giovani Rice (Lodo Guenzi), Bibi (Jacopo Costantini) e Pago (Matteo Gatta) sono tornati alle loro vite tranquille e monotone. Quando Bibi si decide a incontrare Yuliya, una ragazza bulgara con cui intrattiene una corrispondenza epistolare da mesi, il terzetto si mette di nuovo in viaggio, stavolta con destinazione Sofia. Yuliya, però, nasconde un segreto che getta i tre italiani al centro di un intrigo internazionale, facendoli finire nel mirino della criminalità balcanica e dei servizi segreti di casa nostra…

«Attraverso la metafora universale del viaggio – commenta Antonio Pisu – notiamo come il punto di vista dei personaggi e di conseguenza dello spettatore possa cambiare molto rapidamente. La superficialità a cui siamo abituati ogni giorno non trova spazio dove l’uomo è condannato solo alla sopravvivenza. Con una piccola macchina e tanta voglia di vivere, tre amici cercheranno loro stessi e aiuteranno delle persone solo perché sentono nel loro cuore che quella è la cosa giusta da fare».

Per acquistare i biglietti online consultare i siti www.visionario.movie e www.cinemazero.it oppure le pagine facebook.com/VisionarioUdine e facebook.com/cinemazero.