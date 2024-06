Tour de France di Robert Capa e altri fotografi della Magnum a Spilimbergo

FRANCE. Brittany. Pleybon. July 1939. A crowd gathered in front of Mr. Pierre Cloarec’s bicycle shop. The owner of the shop is racing in the Tour de France. Images for use only in connection with direct publicity for the group “Vite di corsa. La bicicletta e i fotografi di Magnum da Robert Capa a Alex Majoli” presented at Castello di Caldes, Italy, from June 25th to September 26th, 2021, starting 2 months before its opening and ending with the closure of the exhibition. These images are for one time non-exclusive use only and must not be electronically stored in any media asset retrieval database • Up to 2 Magnum images can be used without licence fees for online or inside print use only. Please contact Magnum to use on any front covers. • Images must be credited and captioned as outlined by Magnum Photos • Images must not be reproduced online at more than 1000 pixels without permission from Magnum Photos • Images must not be overlaid with text, cropped or altered in any way without permission from Magnum Photos.

Tour de France di Robert Capa e altri fotografi della Magnum è il titolo della nuova grande mostra organizzata dal CRAF – Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia con Suazes e Magnum Photos, che sarà accolta nella sede di Palazzo Tadea a Spilimbergo dal 6 luglio al 29 settembre 2024 in collaborazione con la Regione FVG, Comune di Spilimbergo, con il sostegno della Fondazione Friuli e il patrocinio dell’Università degli Studi di Udine.

L’esposizione, composta da oltre 80 immagini dei maestridella celebre agenzia fotografica Magnum, esplora la dimensione umana di questa pratica sportiva che fa del ciclismo uno degli sport più popolari e amati. Raccontando le epopee dei campioni e delle grandi manifestazioni internazionali, Tour de France in primis, ma anche la quotidiana, straordinaria umanità di campioni e del grande pubblico che ai bordi delle strade e al traguardo li sostiene, immedesimandosi con loro e con il loro impegno.

Scegliere la sensibilità degli autori di questa agenzia permette di andare oltre alle gesta sportive, e porre l’attenzione sulle alchimie del ciclismo, l’unico sport, come ripeteva Gianni Mura, dove “chi fugge non è un vigliacco”.

Foto: A crowd gathered in front of Mr. Pierre Cloarec’s bicycle shop, who is racing in the Tour de France. Pleybon, France, 1939 © Robert Capa © International Center of Photography / Magnum Photos