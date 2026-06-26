TOY STORY 5 sotto le stelle del Giardino Loris Fortuna. venerdì 26 giugno

Una serata dedicata agli spettatori più piccoli al Cinema in Giardino di piazza Primo Maggio. La magia Pixar illuminerà il grande schermo con il quinto capitolo di una delle saghe più amate, divertenti, colorate e, diciamolo, commoventi della scuderia Disney: Toy Story. Una serata che farà felice non solo i giovani amanti del cinema ma conquisterà il cuore anche degli spettatori più grandi, di chi vuole belle storie e grande animazione.

Dopo che Woody ha lasciato Bonnie per aiutare i giocattoli abbandonati, è Jessie ad aver assunto il comando nella stanza della bambina, affiancata da Buzz. L’equilibrio viene sconvolto quando la bambina, che ha ormai 8 anni, riceve Lilypad, un tablet a forma di rana. Interattivo e irresistibile, Lilypad diventa il nuovo centro dell’attenzione durante i momenti di gioco, mettendo seriamente in crisi l’importanza dei giocattoli tradizionali. Per Buzz, Jessie e il resto della banda, l’arrivo di Lilypad rappresenta un rivale temibile, che li costringerà a confrontarsi con il cambiamento, a ridefinire il proprio posto nella vita di Bonnie e a scoprire cosa significhi essere un giocattolo in un mondo dominato dalla tecnologia.

Il Tot Story 5 arriva sul grande schermo all’aperto del giardino Loris Fortuna venerdì 26 giugno alle ore 21.30.

La biglietteria del cinema all’aperto aprirà alle 21.00. La prevendita online è invece attiva sul sito www.visionario.movie.

Il cinema all’aperto al Giardino Loris Fortuna è un’iniziativa di Comune di Udine + UdineEstate2025 con la collaborazione di CEC + Visionario + Mediateca Mario Quargnolo, con il supporto di Regione FVG, Europacinemas.