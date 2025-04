Transavia: nuova rotta tra la città di Trieste e Rotterdam

Per la prima volta Transavia atterra a Trieste, proponendo un collegamento diretto con la città olandese di Rotterdam, con frequenza tri settimanale, operata con aeromobile Boeing B737-800 da 189 posti.

Perfetta per viaggiare durante le vacanze e per riunirsi con amici e familiari, la nuova rotta Transavia fra Trieste e Rotterdam sarà operata nelle giornate di martedì, venerdì e sabato. Nei mesi estivi di luglio e agosto, la terza frequenza del sabato verrà spostata alla domenica.

I viaggiatori in partenza da Trieste potranno volare a Rotterdam e scoprire una città dinamica e futuristica che si distingue per la sua architettura ultra moderna, il suo svettante skyline e per la ricca vita culturale. Dalla città conosciuta per ospitare il porto più grande d’Europa è inoltre facilissimo programmare tour alla scoperta di tutta l’Olanda: l’efficiente sistema di trasporto pubblico e la ricca rete di piste ciclabili consentono di visitare altre località città olandesi, compresa la capitale Amsterdam a soli 45 minuti di treno, e di programmare un viaggio su due ruote alla scoperta di paesaggi naturali e villaggi con mulini a vento. Allo stesso modo, per i passeggeri provenienti dall’Olanda, Transavia offrirà l’opportunità di esplorare le bellezze della regione Friuli Venezia Giulia e la sua grande varietà di ambienti e paesaggi che vanno dalle Alpi alle colline giungendo sino al mare Adriatico; ed il suo capoluogo Trieste, da secoli città ponte tra Europa centrale e meridionale, il cui carattere multietnico fonde la cultura mediterranea con quella mitteleuropea.

“Siamo felici di dare il benvenuto a Transavia per la prima volta all’aeroporto della regione Friuli Venezia Giulia.” – ha commentato Marco Consalvo, CEO dell’Aeroporto di Trieste – “Grazie all’avvio di questo ulteriore collegamento Trieste Airport cresce accogliendo il quinto vettore di linea sullo scalo. I Paesi Bassi sono una destinazione

molto richiesta: questa nuova rotta con tre frequenze settimanali amplia la possibilità di sviluppo per il mercato turistico di entrambi i territori e apre a nuove opportunità per il commercio e le attività industriali.”