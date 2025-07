Trash Nite giovedì 24 luglio al Castello di San Giusto. Special guest CORONA e le hit anni 90

Ideata nel 2010, la Trash Nite è il più amato e popolare live show che anima le notti triestine conquistando e coinvolgendo il pubblico con eventi musicali memorabili.

Nata all’Ausonia, si è espansa nel tempo sotto la guida di Anubi Produzioni, esaurendo i biglietti più volte al Molo IV e al Magazzino 27 di Trieste e variando i format: dalla serata 80/90 alla Trash of The Pops 2000-2009, dal “tutto italiano” al rock, sino ad arrivare alla serata evento dello scorso anno al Castello di San Giusto con Cristina D’Avena.

A grande richiesta, la Trash Nite torna al Castello di San Giusto con una serata evento in programma giovedì 24 luglio (apertura porte ore 20:00, inizio concerto ore 21:00) con CORONA, icona della dance mondiale negli anni ’90, voce di brani leggendari che continuano a far ballare il pubblico in tutto il pianeta: da “The Rhythm of the Night” a “Baby Baby”, passando per “Try Me Out” e “I Don’t Wanna Be a Star”. I biglietti per l’atteso evento sono ancora in vendita online su Ticketone.it, Liveticket.it, al Ticketpoint di Trieste, in tutti i punti vendita autorizzati e anche alle casse del Castello la sera dell’evento.

Un’edizione speciale del format Trash Nite, pensato per celebrare l’immaginario pop anni ’90 tra glitter, grandi hit e performance live. Un tuffo nel passato, ma con lo sguardo fisso sul presente: per ballare, ridere, cantare a squarciagola e sentirsi parte di una vera e propria comunità pop intergenerazionale.

Olga Maria de Souza, in arte CORONA, porterà sul palco tutta l’energia che l’ha resa una leggenda: ritmi travolgenti, carisma senza tempo e quella voce che ha segnato una generazione. Per una notte, Trieste sarà la capitale della dance. I suoi successi li abbiamo cantati tutti e non vediamo l’ora di cantarli nuovamente!

Questa serata evento, adatta a tutte le età, è organizzata da Good Vibrations Entertainment e VignaPR, in collaborazione con Anubi, nell’ambito di Trieste Estate 2025, la rassegna promossa dal Comune di Trieste con PromoTurismoFVG e Trieste Convention and Visitors Bureau.

ORIGINAL TRASH NITE con CORONA special guest

GIOVEDÌ 24 LUGLIO 2025, ore 21:00

TRIESTE, Castello San Giusto

Ingresso unico € 25,00

I biglietti sono ancora in vendita online su Ticketone.it e saranno acquistabili anche in cassa la sera dell’evento

BIGLIETTERIA – INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:

I bambini fino al quarto anno d’età possono accedere allo Spettacolo gratuitamente, accompagnati da persona che ne ha la responsabilità, munita di regolare biglietto (non sono ammessi carrozzine, passeggini, etc.).

Tutti i minori fino ai 16 anni compiuti potranno assistere allo Spettacolo, se accompagnati da un soggetto maggiorenne, in rapporto di un adulto ogni due minori. L’ingresso alla venue ed allo Spettacolo di un minore non accompagnato da un soggetto maggiorenne si intende a totale rischio degli esercenti la potestà sul minore stesso. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di minori che accedono alla venue ed assistono allo Spettacolo senza un accompagnatore maggiorenne.