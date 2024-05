Trash Nite giovedì 25 luglio 2024 al Castello di San Giusto con Cristina D’Avena

Ideata nel 2010, la Trash Nite è il più amato e popolare live show che anima le notti triestine conquistando e coinvolgendo il pubblico con eventi musicali memorabili.

Nata all’Ausonia, si è espansa nel tempo sotto la guida di Anubi Produzioni, esaurendo i biglietti più volte al Molo IV e al Magazzino 27 di Trieste e variando i format: dalla serata 80/90 alla Trash of The Pops 2000-2009, dal “tutto italiano” al rock.

Viene annunciata oggi la serata evento della Trash Nite in programma giovedì 25 luglio 2024 al Castello di San Giusto con Cristina D’Avena, la regina delle sigle televisive dei cartoni animati, autentica icona della musica e della televisione che farà cantare e ballare il pubblico guidandolo in un indimenticabile viaggio musicale all’insegna dei propri ricordi d’infanzia. I biglietti saranno in vendita dalle ore 10:00 di mercoledì 22 maggio online su Ticketone.it, Liveticket.it, al Ticketpoint di Trieste e in tutti i punti vendita autorizzati.

Cristina D’Avena ha iniziato la sua carriera musicale a 3 anni e mezzo allo Zecchino d’Oro, cantando “Il valzer del moscerino”. Dopo un periodo all’Antoniano, nel 1981 incide la sua prima sigla per cartoni animati, “Bambino Pinocchio”. Negli anni ’80 e ’90, diventa famosa per le sigle di cartoni come “Kiss me Licia” e partecipa a programmi TV come “Bim bum bam” e “Love Me Licia”. Successivamente, conduce programmi televisivi e radiofonici per Mediaset e Rai. Nel 2008 debutta come scrittrice per bambini e continua a tenere concerti. Nel 2017 passa alla Warner Music Italy, pubblicando “Duets – Tutti cantano Cristina”, che la porta nella top 20 degli album più venduti in Italia. Nel 2021 e 2022 lavora come conduttrice radiofonica. Cristina ha all’attivo più di 300 pubblicazioni e 700 brani, di cui 400 sigle di cartoni animati.

Questa serata evento, adatta a tutte le età, è organizzata da VignaPR e Good Vibrations Entertainment in collaborazione con Anubi per Trieste Estate 2024, la rassegna promossa dal Comune di Trieste con PromoTurismoFVG e Trieste Convention and Visitors Bureau.

ORIGINAL TRASH NITE

con CRISTINA D’AVENA

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2024, ore 21:00

TRIESTE, Castello San Giusto

Prezzi dei biglietti:

ingresso unico € 15,00 + dp (fino a venerdì 31 maggio

ingresso unico € 18,00 + dp (dal 1° giugno a venerdì 28 giugno)

ingresso unico € 20,00 + dp (dal 29 giugno)

I biglietti saranno in vendita online dalle ore 10:00 di mercoledì 22 maggio su Ticketone.it, Live Ticket, al Ticketpoint di Trieste e in tutti i punti vendita autorizzati.

BIGLIETTERIA – INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:

I bambini fino al quarto anno d’età possono accedere allo Spettacolo gratuitamente, accompagnati da persona che ne ha la responsabilità, munita di regolare biglietto (non sono ammessi carrozzine, passeggini, etc.).

Tutti i minori fino ai 16 anni compiuti potranno assistere allo Spettacolo, se accompagnati da un soggetto maggiorenne, in rapporto di un adulto ogni due minori. L’ingresso alla venue ed allo Spettacolo di un minore non accompagnato da un soggetto maggiorenne si intende a totale rischio degli esercenti la potestà sul minore stesso. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di minori che accedono alla venue ed assistono allo Spettacolo senza un accompagnatore maggiorenne.