Tre nuovi corsi gratuiti per disoccupati al Bearzi da ottobre

Proseguono le iniziative per la formazione continua di occupati e disoccupati al Bearzi di Udine, dove sono aperte le iscrizioni a tre nuovi corsi in partenza presso la Fondazione FP Ine Bearzi.

Uno di questi in ambito amministrativo riguarderà la contabilità generale, uno in ambito di grafica/ tecnico per diventare Tecnico CAD ed infine un corso di saldatura. Di seguito una breve descrizione di ogni singolo corso.

Addetto alla contabilità

Il corso consente di acquisire le competenze previste per il profilo dell’ADDETTO ALLA CONTABILITA’ interviene, a livello esecutivo, nel processo di amministrazione e gestione aziendale con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. Utilizza metodologie di base, strumenti ed informazioni per svolgere attività relative alla gestione, elaborazione, trattamento e archiviazione di documenti e comunicazioni utilizzando anche attrezzature digitali e software specifici. Cura la gestione delle attività contabili, anche attraverso l’utilizzo del metodo della partita doppia, gestisce attività amministrative e fornisce supporto alle attività di segreteria, redige documenti anche in lingua straniera e si relaziona con continuità sia con colleghi che con clienti e fornitori.

Durata: 640 ore in laboratorio e 360 in azienda. Avvio: ottobre 2024 Posti: 12

Tecnico CAD

Il corso consente di acquisire le competenze previste per il profilo di TECNICO CAD (COMPUTER AIDED DESIGN) che elabora i disegni tecnici 2D e/o 3D di macchinari o parti di macchinari utilizzando appositi software CAD (Computer Aided Design) e cura la definizione delle schede tecniche di prodotto. Realizza lo sviluppo grafico di dettaglio, individuandone le componenti costruttive. I disegni possono essere utilizzati per la produzione dei pezzi e per manuali operativi con le specifiche di funzionamento del macchinario. Nello svolgimento del suo lavoro, il Tecnico parte da schizzi o progetti di massima realizzati dal Progettista. Le schede tecniche, invece, vengono redatte a seguito della realizzazione del progetto. Lavora nelle imprese meccaniche di varie dimensioni, o negli studi professionali che collaborano con le aziende alla progettazione di prodotti. Intrattiene stretti rapporti con reparto produzione e con il settore vendite per far sì che il prodotto sia costantemente in linea con le esigenze del cliente, sempre nel rispetto di procedure standard di lavoro che limitano il suo grado di autonomia.

Durata: 260 ore in laboratorio e 240 in azienda. Avvio: ottobre 2024 Posti: 12

Saldatore

Il corso consente di acquisire le competenze previste per il profilo del SALDATORE, operaio specializzato che si occupa di assemblare e saldare insieme le parti che andranno a comporre un manufatto, un oggetto o un pezzo meccanico: prepara le superfici da saldare, le pulisce, le posiziona ed esegue la saldatura utilizzando la tecnica più idonea. Esistono, infatti, diverse “tecniche di saldatura”, e quindi diversi modi di lavorare, a seconda del materiale usato (alluminio, acciaio, ferro ecc.), delle superfici da saldare (lamiere, tubi, piastre, ecc.) e della posizione di saldatura (orizzontale o verticale). Le operazioni di saldatura sono effettuate grazie a specifici strumenti che il saldatore deve saper scegliere, preparare e utilizzare con molta precisione. Il saldatore deve compiere anche i trattamenti successivi all’operazione di saldatura: rifinire i pezzi saldati in modo che non presentino imperfezioni, eliminare le sbavature e verificare la tenuta della superficie saldata. Si occupa della manutenzione degli strumenti e degli impianti utilizzati e registra i dati tecnici di ogni saldatura, in modo da tenere sempre traccia dell’andamento del lavoro svolto.

Durata: 600 ore in laboratorio e 400 in azienda. Avvio: ottobre 2024 Posti: 12

Maggiori informazioni sui corsi e su come partecipare sono disponibili sul sito internet www.bearzi.it nella sezione CORSI IN PARTENZA: www.bearzi.it/category/lavoro/

Tutte le iniziative sono organizzate dalla Fondazione FP INE -IS Bearzi in via don bosco 2 a Udine.

Per informazioni è possibile contattare la sede allo 0432493981 o inviando una mail a [email protected]