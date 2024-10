Treno sapori d’autunno domenica 6 ottobre

Ancora tre date in ottobre per salire a bordo di un Centoporte d’epoca e intraprendere un vero e proprio viaggio nel tempo, raggiungendo località ed eventi in regione con la possibilità di usufruire di visite guidate gratuite.

Apre il mese il Treno sapori d’autunno che domenica 6 ottobre collegherà Treviso a Cavasso Nuovo in occasione della decima edizione della “Festa d’autunno – Festa della Cipolla Rossa di Cavasso Nuovo e della Zucca”, iniziativa che vede come protagonisti il presidio slow food “Cipolla Rossa di Cavasso Nuovo e della Val Cosa” e la zucca, due prodotti del territorio che sarà possibile degustare in diversi piatti e ricette agli stand dei produttori. L’evento, oltre a celebrare le specialità locali, propone una piacevole serie di attività che includono gastronomia, musica, arte e cultura. La festa sarà arricchita da mostre, concerti, attività di intrattenimento per tutti i gusti lungo le vie del paese, insieme a stand con prodotti di artigianato e dell’agroalimentare (INFOPOINT DI PORDENONE, Tel. +39 0434 520381, info.pordenone@promoturismo.fvg.it).

Domenica 20 ottobre entrerà in azione il Treno Fiera di San Simone con partenza da Treviso e diretto a Codroipo, correlato alla Fiera di San Simone di Codroipo, le cui radici affondano in un passato contadino quando da tutto il Friuli Venezia Giulia si arrivava a Codroipo per partecipare al più importante mercato di bestiame della regione. I passeggeri del treno storico avranno l’occasione di prendere parte a una kermesse all’insegna del gusto e della tradizione tra gli stand delle sue associazioni, le Pro Loco e le eccellenze enogastronomiche e commerciali del territorio; potranno inoltre scoprire la storia e il patrimonio artistico conservato nel Museo Civico delle Carrozze d’epoca di S. Martino di Codroipo e a Villa Manin di Passariano. Previsti due Itinerari: uno in bicicletta a numero chiuso e su prenotazione a cura di FIAB Mediofriuli (prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti: amicidelpedalecodroipo@gmail.come tel. 0432 476569 tel. 348 6008430), uno guidato a piedi per tutti i passeggeri del treno storico, senza necessità di prenotazione (INFOPOINT UDINE Tel. +39 0432 295972; info.udine@promoturismo.fvg.it). Per gli amanti dei borghi e dei colori autunnali domenica 27 ottobre sarà da non perdere il Treno alla scoperta di Venzone, un viaggio da Trieste a Venzone alla scoperta del ricco patrimonio artistico-culturale della città friulana, annoverata tra i borghi più belli d’Italia. Borgo dei borghi nel 2017, Venzone conserva ancora tutta la sua autenticità: in seguito al terremoto del 1976 venne ricostruita così come era nel Medioevo e rappresenta oggi l’unico esempio rimasto in regione di cittadina fortificata del Trecento. Nel percorso guidato alla scoperta di Venzone, i passeggeri potranno ammirare i molti dettagli artistici e architettonici che si possono apprezzare passeggiando tra le mura dell’incantevole borgo medioevale. Gli osservatori attenti potranno notare i segni lasciati dalle diverse vicende storiche seguendo un percorso a piedi dall’ingresso sud fino alla porta nord. In questo itinerario storico spicca il Duomo romanico-gotico del ‘300 considerato il simbolo della restaurazione successiva al terremoto. La passeggiata guidata è inclusa nel prezzo del biglietto del treno per i passeggeri del treno storico (IAT VENZONE Tel +39 0432 985034 provenzone@libero.it; info@venzoneturismo.it)

Tutti gli aggiornamenti sui prossimi appuntamenti sono disponibili nella sezione treni storici al sito di PromoTurismoFVG www.turismofvg.it/it/treni-storici.

TARIFFE, MODALITÀ DI ACQUISTO E ASSISTENZA

L’iniziativa è proposta a un prezzo promozionale e a tariffa fissa, indipendentemente dalla lunghezza della tratta percorsa. Il prezzo del biglietto di sola andata o solo ritorno sui treni a locomotiva elettrica o diesel è di 5 euro per gli adulti, i bambini dai 4 ai 12 anni non compiuti pagano 2,50 euro, mentre quelli con età inferiore ai 4 anni viaggiano gratuitamente. Per i treni con locomotiva a vapore il prezzo a/r per adulti è 15 euro e di 7,50 euro per i bambini dai 4 ai 12 anni non compiuti, bambini da 0 a 4 anni non compiuti gratis. Non è possibile prenotare il posto a sedere.

I biglietti sono in vendita attraverso tutti i canali Trenitalia: online sul sito www.trenitalia.com, nelle biglietterie e ai self-service nelle stazioni ferroviarie e nelle agenzie di viaggio abilitate, disponibili da due settimane prima della data del viaggio sul sito di Fondazione FS e fino a esaurimento posti. La capacità massima del treno storico è di 250 passeggeri.

INFORMAZIONI UTILI

I treni storici sono restaurati e mantenuti per preservare il fascino e l’autenticità di altri tempi: comodità moderne quali riscaldamento e condizionamento estivo possono non essere presenti e ai passeggeri si suggerisce di indossare un abbigliamento adeguato al clima.

È possibile portare la bicicletta a bordo, il numero dei posti per il trasporto è limitato e non prenotabile.

Su tutti i treni è presente personale di PromoTurismoFVG per distribuire il programma del giorno e un questionario di gradimento a mezzo QR per la profilazione degli utenti e il rilevamento della qualità del servizio, mentre durante il viaggio verranno forniti ai passeggeri informazioni e approfondimenti di storia, tecnica e cultura ferroviaria a cura dell’Associazione museo stazione Trieste Campo Marzio.

IL PROGETTO TRENI STORICI FVG

La programmazione 2024 dei treni storici prevede ancora cinque appuntamenti fino al 15 dicembre, incluso il recupero del treno alla Scoperta dei borghi della Pianura Pordenonese il giorno 24 novembre, e offre l’esperienza del viaggio su carrozze anni ’30, le cosiddette “Centoporte”, con gli interni in legno perfettamente conservati, munite di bagagliaio e cappelliere e trainate da locomotive a vapore, elettriche o diesel.

Dai siti Unesco ai “Borghi più belli di Italia”, dai villaggi marinari alle rievocazioni storiche, dagli itinerari guidati alle sagre ma anche manifestazioni enogastronomiche e ancora i grandi eventi sportivi, sono tante le occasioni a calendario per scoprire il territorio regionale viaggiando in modo originale e all’insegna del turismo lento.

L’iniziativa è stata riproposta quest’anno grazie alla rinnovata collaborazione tra Regione Friuli Venezia Giulia e Fondazione FS e con il supporto tecnico operativo di PromoTurismoFVG, con il duplice obiettivo di promuovere il territorio e di incentivare il trasporto ferroviario a favore di un modello di turismo più sostenibile, grazie a un’offerta ampia e di qualità, a una tariffa speciale che include programmi gratuiti come visite guidate, piccole degustazioni e attività naturalistiche, oltre alla possibilità di portare con sé la bicicletta.

Foto: Archivio Fondazione