Trieste: Robbie Williams in concerto – 17 luglio 2025

Robbie Williams porterà, giovedì 17 luglio 2025 allo stadio Nereo Rocco di Trieste, l’unico e imperdibile live italiano del suo nuovo tour, per un nuovo grande concerto che si inserisce nel palinsesto di “GO!2025&Friends”, la rassegna promossa dalla Regione e da Promo Turismo FVG che arricchisce la proposta culturale e musicale della Capitale europea della Cultura (Nova Gorica – Gorizia) in tutto il Friuli Venezia Giulia.

A distanza di due anni dalle due trionfali date all’Unipol Arena di Bologna, i fan italiani avranno finalmente l’opportunità di assistere dal vivo a un’esibizione mozzafiato di una delle voci più iconiche del panorama musicale mondiale. Con il suo carisma inconfondibile, un repertorio ricco di successi che spaziano dai primi giorni con i Take That fino alla sua carriera solista, Williams promette di regalare una serata memorabile all’insegna della musica, dell’emozione e dell’energia.

«Siamo entusiasti di ospitare un evento di questa portata a Trieste, che arricchisce ulteriormente il programma di GO!2025&Friends. È un’occasione che sottolinea l’importanza di Trieste e del Friuli Venezia Giulia come punto di riferimento per grandi eventi internazionali, in linea con il nostro impegno a valorizzare il territorio attraverso esperienze culturali e musicali di alto livello. Il concerto di Robbie Williams rappresenta non solo una serata memorabile di musica, ma anche un’opportunità per promuovere le eccellenze della nostra regione» ha dichiarato il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

Organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con il Comune di Trieste, FVG Music Live e Vigna PR, il concerto di Robbie Williams affiancherà numerosi altri eventi che verranno annunciati prossimamente e riempiranno il calendario di un evento lungo un anno intero e che unisce musica, cultura, arte e spettacolo per un’offerta ampia, variegata e dedicata a ogni fascia di età.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 11:00 di venerdì 15 novembre su eilo.it, ticketone.it, ticketmaster.it, vivaticket.com e sul circuito internazionale Eventim (eventim.si/eventim.hr).

I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 11:00 di giovedì 14 novembre. Scopri di più su www.priceless.com/music.

Tutte le informazioni su “GO!2025” e il programma:

www.go2025.eu/it/go-2025/chi-siamo

ROBBIE WILLIAMS

Per abitudine, in genere Robbie Williams non si sofferma troppo a lungo su ciò che è stato. “Guardo sempre avanti”, sottolinea. Tuttavia, se si ha successo abbastanza a lungo, la scia di tutto ciò che si è raggiunto si allunga dietro di noi. Sono passati ventisette anni da quando è uscito dalla boy band Take That per intraprendere una carriera da solista che nessuno, nemmeno lui, poteva ancora immaginare. E quello che è successo da allora, beh, parte della storia può essere raccontata attraverso la forza delle vendite e delle statistiche: oltre 85 milioni di album venduti in tutto il mondo; 14 album al numero 1 nel Regno Unito (il numero più alto per qualsiasi artista solista); 7 singoli al numero 1; il maggior numero di biglietti per concerti venduti in un giorno (1,6 milioni il 19 novembre 2005). 6 milioni il 19 novembre 2005); le tre serate da record a Knebworth per 375.000 persone nel 2003; i grandi successi paralleli dei suoi album swing e dei Take That riuniti (all’uscita nel 2010, l’album Progress è diventato l’album più venduto del 21° secolo e il tour successivo è stato il tour britannico più venduto di sempre);18 Brit Awards senza precedenti, l’album di Natale, il ruolo di giudice a X-Factor, il musical della Royal Shakespeare Company The Boy In The Dress, Soccer Aid, numerose collaborazioni in musica, arte, radio, libri, moda, TV e cinema, e così via…

Per quanto riguarda il resto della storia… beh, alla fine arriva un momento in ogni carriera duratura in cui tutta la storia tende a sollevarsi intorno a te. Un momento in cui guardare avanti e guardare indietro diventano due facce dello stesso insieme. E quando chi eri una volta, chi sei ora e chi devi ancora diventare… sembrano scivolare tutti insieme. Recentemente, per Robbie, questo è accaduto in tre modi diversi.

Innanzitutto, nel settembre del 2022, è uscito il quattordicesimo di questi album da numero uno, XXV. Qui Robbie ha scelto di rivisitare e risvegliare alcune delle sue più belle glorie del passato, non solo orchestrate ma, secondo le sue parole, “rielaborate, re-immaginate e ri-amate”: una catena di canzoni dei 25 anni precedenti, la più vecchia, “Angels”, emersa dalla sua seconda sessione di scrittura con Guy Chambers nell’appartamento di Chambers a nord di Londra; la più recente, “Lost”, emersa inaspettatamente dall’etere una sera nel Wiltshire nel 2021. “Quello che ho scoperto, tornando a queste canzoni”, dice, “è che – se me ne tirassi fuori, perché ho una mente problematicamente critica su tutto quello che faccio e su tutto quello che sono – se le ascoltassi con obiettività, potrei davvero godermele ed esserne davvero orgoglioso”.

In secondo luogo, nel novembre 2023, è arrivata la serie di documentari in quattro parti di Joe Pearlman su Netflix, “Robbie Williams”. Come è logico che sia, non si tratta di una comoda passeggiata cosmopolita tra i momenti salienti della carriera. Al contrario, ha permesso a Robbie di scavare a fondo nella complessità di alcune sfide e traumi che spesso hanno accompagnato i trionfi. “Spero che quello che rivelerò mi renda più umano agli occhi della gente”, ha detto, in vista dell’uscita del libro. “Mi presento come un personaggio più grande di me, pieno di spavalderia, di compiacimento e di sicurezza. E credo che chi ha seguito la storia sappia che non è così”.Ora potrebbe scrollarsi di dosso e rivelare una verità più stratificata. “Credo che la gente abbia capito meglio chi sono come essere umano”, ha detto. “E questo significa molto per me”. Se questo è stato un atto di onestà e coraggio, è stato un atto a cui il pubblico ha risposto: è stato il numero uno di Netflix in 22 Paesi diversi (top ten in altri 26), con 5,5 milioni di visualizzazioni nei primi dieci giorni di uscita.

In terzo luogo, nel dicembre 2024, sarebbe arrivato un salto ancora più improbabile, selvaggio e fantastico: il film Better Man. Nato da un’idea del regista di The Greatest Showman Michael Gracey, il film raccontava la storia di Robbie Williams in un modo che andava oltre ogni immaginazione e aspettativa: un grande spettacolo surreale e allo stesso tempo angosciosamente reale in cui Robbie Williams è se stesso e non è se stesso (“se non tutto era accurato, è tutto come si sentiva”, osserva) – e naturalmente in cui lui, da solo, è una scimmia. “Tutti vogliono essere visti e tutti vogliono essere ascoltati”, dice, “e io ho la possibilità di farlo su una scala così grande che non mi sfugge quanto sono fortunato e che dono sia”.

C’è molto altro. Intorno al 2006, Robbie ha pensato di ritirarsi, ma non gli andava bene, e non sembra probabile che ci riprovi. “Questa è la mia vita”, dice, “e non ho intenzione di smettere presto. Amo il mio lavoro, quello che mi è stato dato e le opportunità che ho di creare. E sono ancora molto ambizioso”. C’è anche l’album della colonna sonora di Better Man e varie altre produzioni musicali, la sua carriera artistica (la sua mostra più recente, “Confessions of a Crowded Mind”, è stata esposta al Moco Museum di Barcellona nel giugno 2024) e una cornucopia di altri progetti creativi e imprenditoriali, in vari stati di gestazione, in cui si può trovare in questi giorni a dedicare il suo tempo, la sua energia e la sua immaginazione.

E se non lo vedete in nessuno di questi posti? Suggerisce gentilmente che se state cercando Robbie Williams, c’è sempre un altro posto in cui vale la pena cercare:

“Mi troverete nello stadio più vicino”, promette, “a divertirmi come un matto”.