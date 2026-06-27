Triskell: domenica 28 giugno gran finale tra musica, natura, tradizioni

L’ultima giornata della XXVI edizione celebra lo spirito del festival con il plogging nel bosco, conferenze sulla religione dei Celti, laboratori per tutta la famiglia, il concerto dei The Midnight, l’estrazione della Lotteria Celtica e il grande spettacolo conclusivo di focogiocoleria.

Dopo dodici giorni di musica, cultura, laboratori, incontri e spettacoli, domenica 28 giugno il XXVI Triskell – Festival Internazionale di Musica e Cultura Celtica di Trieste saluterà il proprio pubblico con una giornata che racchiude tutte le anime della manifestazione: il rispetto per la natura, la valorizzazione delle tradizioni celtiche, la divulgazione culturale, le attività dedicate alle famiglie e la grande musica dal vivo.

La giornata inizierà già dal mattino con uno degli appuntamenti più rappresentativi dell’Ecofesta: “Puliamo il bosco”, l’iniziativa di plogging organizzata con il supporto di Acegas Trieste, che coinvolgerà volontari e visitatori in un’azione concreta di tutela dell’ambiente all’interno dell’area naturale che ospita il festival. Un gesto simbolico ma anche pratico, che sintetizza perfettamente il rapporto tra il Triskell e il Boschetto del Ferdinandeo.

Sempre in mattinata spazio allo stage di arpa con Erika Fumagalli (Fata Foglia), alle Unioni con rito celtico e vichingo, ai corsi di falconeria, all’apertura straordinaria del Mercatino Celtico, Nordico e Fantasy e alle numerose attività che accompagneranno il pubblico per tutta la giornata.

Nel pomeriggio il festival continuerà a proporre esperienze dedicate a tutte le età: il corso di tiro con l’arco storico, il XII Trofeo Alasdair riservato alla categoria Seniores, i laboratori di manipolazione dell’argilla, di Energia Celtica, la costruzione del Bruciatore per Incenso e Palo Santo, il Nodo Celtico in Woodboard, la modellazione degli “Unicorni Paciocconi”, le attività dedicate ai più piccoli con Moon Fairy e il laboratorio Giocobolla, oltre alle dimostrazioni di Lancio del Giavellotto e ai corsi di falconeria che accompagneranno il pubblico fino alla sera.

Uno dei momenti di approfondimento culturale più attesi sarà alle 18.30 al Cerchio di Pietre con la conferenza “La Religione dei Celti”, tenuta da Massimo Cenni dell’associazione culturale Aes Torkoi.

L’incontro accompagnerà il pubblico alla scoperta dei culti, delle divinità, dei sacerdoti e dei rituali delle antiche popolazioni celtiche, con particolare attenzione alle testimonianze storiche presenti nel territorio del Friuli Venezia Giulia e nelle aree limitrofe, offrendo un’ulteriore occasione per approfondire le radici culturali dell’Europa antica.

lle 21.00 saliranno sul palco i The Midnight, formazione toscana di menestrelli contemporanei che accompagnerà il pubblico nell’ultimo viaggio musicale della XXVI edizione del Triskell. Tra ballate celtiche, melodie medievali, atmosfere rinascimentali e suggestioni fantasy, il concerto offrirà una chiusura intensa ed evocativa, perfettamente in sintonia con lo spirito del festival.

Come per tutte le serate del Triskell, anche il concerto dei The Midnight sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube ufficiale del festival.

Alle 23.15 si terrà l’attesissima estrazione della Lotteria Celtica, prima del saluto finale.

A chiudere ufficialmente la XXVI edizione del Triskell sarà il grande spettacolo conclusivo di focogiocoleria firmato FireTales, che coinvolgerà direttamente il pubblico in un emozionante finale collettivo, trasformando il Campo Storico in un ultimo momento di festa, condivisione e magia.

Per tutta la giornata saranno aperti il Mercatino Celtico, Nordico e Fantasy, l’area ristoro e la Fucina del Drago con i Giochi di Ruolo.

Tutti gli appuntamenti del Triskell si svolgono nella suggestiva cornice del Boschetto del Ferdinandeo e sono a ingresso gratuito.

Programma completo e aggiornamenti su: www.triskellfestival.it







