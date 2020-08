Turismo: Bandiera blu a Lignano Sabbiadoro frutto impegno intera città

Lignano Sabbiadoro, 5 ago – L’assegnazione di un riconoscimento

importante come la Bandiera blu a Lignano Sabbiadoro non è un

risultato scontato, ma è il frutto del lavoro e dell’impegno

profuso dai cittadini, dal Comune e da tutti gli operatori

economici, in particolare di quelli del comparto turistico, per

garantire servizi di qualità che pongono grande attenzione

all’ambiente.

È questo, in sintesi, il pensiero espresso dall’assessore

regionale alle Attività produttive e Turismo durante la cerimonia

di conferimento a Lignano Sabbiadoro della 31esima Bandiera blu,

che certifica la pulizia delle acque balneabili e delle spiagge e

l’attenzione della città all’ecologia. Nello specifico, oltre

alla spiaggia di Lignano la bandiera è stata conferita alle sette

darsene marine della località turistica: Punta Faro, Porto

Vecchio, Marina Uno, Punta Verde, Capo Nord, Aprilia Marittima e

Punta Gabbiani.

Evidenziando come la Bandiera blu sia stata assegnata a Lignano

non solo per le sue spiagge e marine, ma anche per i servizi che

la località offre ai turisti e gli investimenti effettuati a

tutela dell’ambiente, da parte dell’assessore è stato

sottolineato lo sforzo compiuto dagli imprenditori locali per

continuare a offrire servizi di qualità anche in una stagione

difficile come quella 2020. Secondo i dati del Comune infatti il

98% degli esercizi commerciali e delle attività ricettive ha

regolarmente aperto nonostante l’emergenza coronavirus,

dimostrando coraggio e grande senso di senso di responsabilità e

sostenendo, di conseguenza, l’occupazione.

Durante la cerimonia, che si è svolta all’interno del Parco Zoo

Punta Verde e alla quale hanno partecipato anche il sindaco e le

autorità locali, la Regione ha confermato la volontà di

continuare a sostenere le attività produttive del Friuli Venezia

Giulia per aiutarle a superare questo momento di crisi,

affiancando i provvedimenti adottati già dalle prime fasi

dell’emergenza, e accompagnarle verso il futuro. In questo

contesto giocherà un ruolo fondamentale la liquidità messa in

campo dall’Europa che la Regione intende utilizzare per

rilanciare l’economia e favorire la sburocratizzazione delle

procedure, consolidando le collaborazioni tra le istituzioni e i

privati.

ARC/MA/pph