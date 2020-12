#TuttiX1

Tutti per 1 – 1 per tutti (2020): Trailer del Film con Pierfrancesco Favino e Valerio Mastandrea

Per i nuovi trailer italiani in HD di tutti i film prossimamente al cinema, iscriviti al canale Youtube di ComingSoon.it: http://goo.gl/8tXZVx



Diretto da: Giovanni Veronesi

Cast: Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo, Margherita Buy, Federico Ielapi, Giulia Michelini, Guido Caprino, Anna Ferzetti, Sara Ciocca, Giulio Scarpati, Davide Marotta, Massimiliano Varrese, Luis Molteni, Ubaldo Pantani, Anna Bonasso

Tutti per 1 – 1 per tutti Venerdì 25 dicembre 2020 alle 21.15 in prima assoluta su Sky. Disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV.

La trama, la recensione e altri video del film Tutti per 1 – 1 per tutti: http://tiny.cc/ju17tz

Foto copertina ®TullioDeorsola

Seguici sul nostro sito web: http://www.comingsoon.it/

Seguici su Facebook: http://goo.gl/p3bFALSeguici

Seguici su Instagram: http://bit.ly/2SXZSml

Seguici su Twitter: http://goo.gl/xPXhK2

#ComingSoon

ComingSoon è il canale ufficiale Youtube di ComingSoon.it. Su Coming Soon trovate tutti i Trailer più recenti, le Interviste Esclusive agli Attori del momento, le Videorecensioni, le immagini dai Backstage e le Clip in italiano dei film più attesi in uscita al cinema.

ComingSoon è un punto di riferimento per tutti gli appassionati di cinema, ma non solo: c’è spazio per tutto il mondo dell’entertainment: Digital video, Serie TV, Musica, TV e Streaming.

Per tutti gli aggiornamenti sui Trailer in Italiano dei film in uscita al cinema guarda qui:http://bit.ly/38FjeDb

Per tutte le Interviste Esclusive targate Coming Soon: http://bit.ly/2P5M5sJ