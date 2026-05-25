Udin e Jazz, al via la campagna abbonamenti

BABA SISSOKO – MEDITERRANEAN BLUES_ Ore 20.30

NIK WEST_Ore 22.00

Sabato 11 luglio 2026 – Piazzale del Castello, Udine

Il festival internazionale Udin&Jazz lancia ufficialmente la campagna abbonamenti per la sua 36ª edizione, che dal 9 al 18 luglio porterà ancora una volta il grande jazz internazionale nel cuore della città di Udine e in regione.

Per l’occasione l’Associazione Culturale Euritmica annuncia anche una nuova doppia anticipazione del calendario, dopo le già ufficializzate presenze di Pat Metheny (anteprima del 2 luglio), Marcus Miller con “We Want Miles” il 15 luglio, Jacob Collier il 14 luglio a Lignano Sabbiadoro, MonoNeon il 17 luglio e Matteo Mancuso il 10 luglio, in attesa della presentazione del programma completo.

Sabato 11 luglio il Castello di Udine ospiterà una serata dedicata alle contaminazioni tra jazz, world music e funk. Alle 20.30 salirà sul palco il virtuoso polistrumentista maliano Baba Sissoko con il suo Mediterranean Blues, mentre alle 22.00 sarà la volta della bassista e cantante statunitense Nik West, tra le artiste più originali e travolgenti della scena internazionale contemporanea, già bassista di Prince e di moltissimi grandi nomi internazionali.

I biglietti per il doppio appuntamento sono già disponibili sul circuito Ticketone. Informazioni e prezzi su www.euritmica.it.

La campagna abbonamenti prevede diverse formule: il Full Package comprenderà i sette maggiori concerti e il Gold Package, con posti di poltronissima numerata per gli attesissimi live di Pat Metheny, Marcus Miller in “We Want Miles” e Jacob Collier con la Naonis Orchestra.

Entrambe le formule comprenderanno in omaggio la t-shirt ufficiale del festival.

Particolare attenzione sarà dedicata anche al pubblico più giovane under 26 grazie agli abbonamenti Young, disponibili a tariffa ridotta sia nella formula completa sia nella versione Gold.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.euritmica.it, chiamare lo 0432 1720214 oppure scrivere a tickets@euritmica.it.

Baba Sissoko proviene da una storica famiglia di griot del Mali ed è considerato uno dei più raffinati interpreti della tradizione musicale africana. Virtuoso del tama, del ngoni, del balafon e delle percussioni, nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti internazionali come Sting, Carlos Santana, Youssou N’Dour e Jovanotti.

Con i Mediterranean Blues propone un originale viaggio sonoro tra afrobeat, funk, blues e psichedelia, caratterizzato da grande energia ritmica e forte coinvolgimento emotivo.

Bassista, cantante e cantautrice statunitense, Nik West è una delle musiciste più interessanti ed originali degli ultimi tempi. Ha accompagnato, registrato e suonato con artisti come Prince, Quincy Jones, John Mayer, Santana, Larry Graham, Macy Gray, Esperanza Spalding, Orianthi, Bootsy Collins e altri ancora. l suo ultimo album si intitola Moody.