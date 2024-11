Udine: ad Artegna torna “Purcit in staiare”

RItorna ad Artegna per due weekend consecutivi il 15-16-17 e 22-23-24 novembre la manifestazione enogastronomica “Purcit in staiare“, giunta alla 26esima edizione. I prodotti al centro della festa sono lavorati artigianalmente dai norcini arteniesi, che offrono degustazioni culinarie ed effettuano dimostrazioni della lavorazione.

Purcit è il termine friulano per indicare il maiale. La stàiare è un antico ballo friulano, importato dalla Stiria asburgica, che si eseguiva nelle tradizionali sagre paesane. La danza assunse poi caratteristiche tipicamente locali. Si tratta di una danza rustica, simile alla mazurca. Il tema della Stajare è stato inserito da Beethoven nella sua Sonata opera 81a dal titolo “Das Wiedersehn” (L’incontro).

“Purcit in staiare“ è quindi una festa per rivivere l’atmosfera gioiosa che ogni anno alla fine di novembre si creava nei borghi friulani in occasione della macellazione del maiale casalingo, il bene più prezioso della famiglia. I salumi e i condimenti derivati avrebbero costituito il principale apporto di proteine animali e di grassi per i numerosi componenti della famiglia rurale friulana durante tutto l’anno. Alle prime luci dell’alba del giorno di Sant’Andrea si respirava un’aria solenne, quando il norcino, o meglio il purcitâr, temuto e rispettato, si accingeva a compiere la sua opera. Poi il lavoro intenso cedeva il posto ad una festosa allegria che spontaneamente coinvolgeva tutti i componenti della famiglia, dai più piccoli ai più anziani. “Purcit in staiare“, ispirandosi alla genuina aria di festa di quei giorni, fa rivivere uno dei momenti più significativi dell’antica società friulana.

Venerdì 22 Novembre

Ore 18:30 – Piazza Marnico – U.S.U.R.A & DATURA – Dance Anni ’90

Sabato 23 Novembre

Ore 10:00 – Pargo Borgo Monte – Triathlon del boscaiolo

Dalle 14:00 alle 19:00 – Piazza Cragnolini – Quad Race

Ore 18:00 – Bar “La Bettola” – Beverdrink con Dj Jacopo De Monte

Ore 21:00 – Bar “Gardel” – Sunrise Acoustic live music

Ore 21:00 – Piazza Marnico – Tozzi Tribute Band Live – Nell’aria c’è…

Domenica 24 Novembre

Dalle 10:00 – Via Villa – Bancarelle

Ore 10:00 – Cortile Canonica – Agenzia Agricola KUKE Conoscere e coccolare gli asinelli

Ore 10:00 – Piazza Marnico – I Sunâs Musica del Friuli

10:30 – 12:30 e 15:00 – 18:30 – Castello Savorgnan – Animazione Associazione la Fara esperti periodo longobardo

Ore 15:00 – Castello Savorgnan – Visita Scavi Archeologici. Chiesa San Martino e Castello Savorgnan. Prenotazioni entro le 12:00 al numero 347 5372462

Ore 21:00 – Piazza Marnico – Gruppo Galao