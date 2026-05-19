Udine attraverso l’obiettivo: la fotomaratona urbana sabato 23 maggio 2026

Dopo il successo della prima edizione di due anni fa, torna la fotomaratona organizzata da Spazio Udine. L’iniziativa “Obiettivo Udine 2026”, in programma per l’intera giornata di sabato 23 maggio, si configura come un contest di fotografia amatoriale aperto a tutti con l’intento di raccogliere sguardi inediti e personali sul territorio urbano. Non vuole essere una semplice gara, ma un racconto collettivo che trasforma le strade, i volti e gli angoli meno noti della città in narrazione visiva. La partecipazione è aperta a chiunque desideri mettersi alla prova: l’unico requisito è la curiosità.

Una sfida in sei temi

L’evento, in collaborazione con la galleria fotografica FARé e la caffetteria Da Romi Al Vecchio Tram, si svilupperà seguendo un cronoprogramma preciso che scandirà il ritmo della giornata. Il primo appuntamento è fissato tra le ore 9.30 e le 10.30 in Corte del Giglio, via dei Rizzani 9, nella galleria fotografica FARé, dove i partecipanti potranno accreditarsi e ricevere i primi tre temi fotografici da sviluppare. La sfida proseguirà poi nel primo pomeriggio, tra le 13 e le 14.30, con una tappa intermedia dedicata al pranzo e alla consegna degli ultimi tre temi che completeranno la sequenza creativa. La giornata si concluderà tra le 17.30 e le 19 con il ritrovo finale per la consegna degli scatti e i saluti.

Una giuria d’eccezione

Per garantire una valutazione di alto profilo, Spazio Udine ha coinvolto una giuria d’eccellenza composta da figure di spicco del panorama culturale e artistico. Il gruppo di esperti sarà presieduto da Luca Giuliani, archivista e storico con una lunga esperienza nella direzione di enti cinematografici e fotografici nazionali. Al suo fianco lavoreranno il fotografo freelance Roberto Casasola, la professionista della luce e della materia Silvia Di Natale, l’architetta Elisa Mansutti, esperta in trasformazioni urbane, e Tanja Marmai, programmista multimediale e regista.

Premi e mostre

Le foto vincitrici non resteranno nel cassetto. La premiazione si terrà il 12 giugno presso FARé. I premi includono contributi degli esercenti locali, ma non solo. Le fotografie premiate godranno di una vetrina eccezionale: saranno esposte per due settimane nello spazio di via dei Rizzani e diventeranno successivamente protagoniste, tra settembre e ottobre, della mostra diffusa “Obiettivo Udine: uno sguardo sulla città”. Il primo premio assoluto per la miglior sequenza offrirà inoltre la possibilità di esporre i propri lavori in un contesto professionale durante l’attesa mostra di street photography autunnale.

Regolamento e modalità di iscrizioni scrivendo a @spazioudine@gmail.com oppure a questo link https://www.spazioudine.it/2026/04/fotomaratona-urbana-obiettivo-udine-2026-ii-edizione/