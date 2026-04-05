Udine avrà il suo concertone, Primo Maggio Udine

Un grande evento gratuito animerà il capoluogo friulano in occasione della Festa dei Lavoratori: nasce Primo Maggio Udine, sostenuto da CGIL e CISL e con la collaborazione del Comune di Udine. L’edizione zero si terrà in Piazza Venerio e sarà dedicata al tema della sicurezza sul lavoro e alla memoria di Lorenzo Parelli.

Udine, 3 aprile 2026 – Per la prima volta Udine avrà il suo “concertone”: un grande evento gratuito, aperto a tutte e tutti e costruito dal basso insieme alla comunità.

L’appuntamento è per venerdì 1 maggio, dalle 16 a mezzanotte, in Piazza Venerio, che per un giorno diventerà il cuore musicale e sociale della città.

Il progetto, sostenuto da CGIL, CISL, Legacoop FVG e Confcooperative FVG, Coop Alleanza 3.0, Culture Arti e Saperi srl, e patrocinato dal Comune di Udine, è stato presentato venerdì 3 aprile a Palazzo Morpurgo. Presenti i rappresentanti delle realtà organizzatrici, il vicesindaco di Udine con delega al commercio, turismo e attività produttive Alessandro Venanzi, i partner dell’iniziativa e due ospiti d’eccezione: Maria Elena Dentesano e Dino Parelli.



L’edizione zero di Primo Maggio Udine sarà infatti dedicata a un tema urgente e necessario: la sicurezza sul lavoro. Un impegno che si lega alla memoria di Lorenzo Parelli, studente di 18 anni di Morsano di Strada (UD), morto nel gennaio 2022 durante uno stage in azienda. Una storia che ha segnato profondamente il Paese e che oggi diventa anche occasione di riflessione collettiva, proprio a partire da una piazza e dalla forza della musica.

“Ringraziamo gli organizzatori, il Comune e tutti i partner dell’iniziativa per questa dedica, che per noi è motivo di gratitudine”, dichiarano i coniugi Parelli. “Il ricordo di Lorenzo è sempre vivo e il tema della sicurezza sul lavoro resta centrale, soprattutto per i più giovani. Proprio per questo, un evento come Primo Maggio Udine — che unisce musica e nuove generazioni — è un contesto ideale per diffondere maggiore consapevolezza. A quattro anni dalla dedica del Presidente Mattarella, questa giornata assume per noi un valore speciale: è un impegno che continua”.

“Il primo maggio è nel mondo la giornata in cui si celebrano le conquiste sociali e umane nell’ambito del lavoro. Siamo molto fieri di poter ospitare nella nostra città un evento gratuito, in linea con quella che è una tradizione ormai radicata nel nostro Paese. Il tema del lavoro è in Italia ancora un cantiere aperto, lo è per il welfare, per la precarietà e lo è soprattutto per il tema della sicurezza. Tanto è il lavoro che bisogna fare, in particolare per costruire una cultura che metta al centro la persona. Siamo allora orgogliosi di poter coinvolgere la cittadinanza il prossimo primo maggio nella memoria di Lorenzo Parelli, un ragazzo rimasto vittima del lavoro durante il suo ultimo giorno di stage a cui è dedicato questo evento, diventato suo malgrado simbolo per la cultura della sicurezza professionale. Lui che lavoratore ancora non era, ma stava affrontando un percorso di formazione professionale. Nella nostra città uniremo impegno civile, musica e comunità per un messaggio più che mai necessario e ci auspichiamo che piazza Venerio possa accogliere moltissime persone”, è il commento del Vicesindaco Alessandro Venanzi.

Un evento gratuito che parte dalla città

Primo Maggio Udine nasce con un’idea chiara: riportare al centro lo spirito autentico della giornata del lavoro, intrecciando musica, partecipazione e impegno civile.

L’iniziativa prende forma grazie alla sinergia tra tre realtà friulane attive nella produzione culturale e musicale: Vieni con me APS, impegnata nella valorizzazione di artisti e progetti discografici locali; Simularte Soc. Coop., che opera nella produzione di eventi culturali per enti pubblici e privati; e Stage Plan Associazione Culturale, che cura direzione artistica e produzione di eventi.

“È un progetto fortemente voluto, che guarda lontano: l’obiettivo è farlo diventare un appuntamento fisso per il territorio e, nel tempo, di rilievo anche nazionale. Sarà un evento apartitico, perché vogliamo sia di tutte e tutti”spiega Mattia Cilio, cantautore e presidente Vieni con me APS, nonché coordinatore dell’evento.

Lineup, presentatori e anima locale

I protagonisti del palco sono ancora top secret e verranno annunciati nei prossimi giorni attraverso i canali social dell’evento (@primomaggioudine), insieme al programma dell’intera giornata. La lineup unirà artisti di fama nazionale e talenti locali emergenti.

A condurre la giornata saranno Cilio e Marco Del Ben, in arte ‘Marcutti’, comico e content creator friulano, particolarmente apprezzato sul web per il suo stile diretto e ironico.

Il respiro sociale e il forte legame con il tessuto locale di Primo Maggio Udine si rifletteranno anche nell’offerta enogastronomica dell’evento: circa 1500 porzioni tra lasagne, risotti e altri piatti saranno preparate da Diversamente Bistrot, realtà impegnata nell’inclusione lavorativa di persone con disabilità. Le bevande saranno curate da The Alibi – Independent Craft Pub e ARCI Bar Sport.

Un crowdfunding per sostenere l’evento

Per sostenere l’iniziativa — gratuita ma con costi concreti legati a palco, service, sicurezza e artisti — è stata attivata una raccolta fondi sulla piattaforma Produzioni dal Basso, con un obiettivo di 10.000 euro. Un modo per permettere alla comunità di contribuire direttamente alla realizzazione del progetto.

“Abbiamo scelto il crowdfunding perché Primo Maggio Udine nasce dalla partecipazione delle persone e vuole essere costruito insieme alla comunità” spiega Cilio. “Anche un piccolo contributo può fare la differenza e trasformarsi in qualcosa di concreto che appartiene a tutti”.

Maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/primo-maggio-udine/