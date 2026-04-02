Udine: Bob Sinclair Concerto in castello – 30 maggio 2026

Per il secondo anno consecutivo sarà il Castello di Udine a ospitare il Sunset in the Castle – Degustando il FVG, giunto alla sesta edizione, happening che apre ufficialmente la stagione dei grandi eventi in Friuli Venezia Giulia con un format unico, che unisce il meglio della musica internazionale, le eccellenze dell’enogastronomia made in Friuli Venezia Giulia e una venue d’eccezione. A salire sul palco quale main artist della serata, sabato 30 maggio 2026 per quello che è un grande ritorno in Italia, sarà nientemeno che Bob Sinclar, dj e producer francese fra le più luminose star mondiali della musica dance. Autore di successi planetari come Love Generation e World Hold On, Sinclar farà ballare il pubblico alle 19.30, per un meraviglioso tramonto a nord est a ritmo dei suoi più grandi successi. Durante tutto l’evento, che inizierà alle 17.00 e si concluderà alle 24.00, saranno numerosi i set musicali che vedranno alternarsi in consolle Pietro Berti, Andrea Lizzio, Manuel Zolli e Daniel Vitagliano.

Confermatissimo è il format di questo evento unico, che unisce musica, eleganza e grande gastronomia. Dalle 17.00 alle 21.00 il pubblico potrà infatti degustare i vini di tre cantine del Friuli Venezia Giulia, abbinate ad altrettante proposte gastronomiche. I biglietti per la sesta edizione di Sunset in the Castle – Degustando il FVG, organizzato da Pro Majano, in collaborazione con PromoTurismo FVG, Comune di Udine e Zenit srl, saranno di due tipologie. La prima a 55 Euro (più diritti di prevendita), che comprende l’ingresso e le tre degustazioni, e la seconda a 90 Euro (più diritti di prevendita), che comprende l’ingresso e l’Experience Dinner, elegante cena a buffet con le eccellenze gastronomiche regionali sulla splendida terrazza della Casa della Contadinanza (posti limitati). I biglietti sono acquistabili sui circuiti Ticketone e Ticketsms a partire dalle 11.00 di giovedì 2 aprile. È possibile anche prenotare la propria partecipazione contattando i numeri +39 348 0165383 (Lorenzo) e +39 349 0587353 (Sara). Per facilitare l’arrivo del pubblico della comunità collinare verrà messa a disposizione una corriera da Majano e San Daniele, prenotabile al costo di 10 Euro al numero +39 349 0587353 (Sara). Tutte le info su www.promajano.it.

Bob Sinclar, pseudonimo di Christophe Le Friant, è tra i DJ e producer più influenti della scena elettronica internazionale. Attivo dalla seconda metà degli anni ’80, negli anni si impone come protagonista della house music globale, grazie a uno stile solare e immediatamente riconoscibile. La sua carriera vanta una discografia ricchissima e numerosi dischi d’oro e di platino in tutto il mondo. Fin dagli anni ’90 ottiene i primi grandi successi con brani come Gym Tonic, Paradise, I Feel for You e Darlin’. Parallelamente contribuisce al progetto Africanism, insieme ad altri importanti DJ della scena internazionale. La consacrazione globale arriva nel 2005 con le hit Love Generation e World Hold On. Questi brani diventano inni planetari, ridefinendo il linguaggio della musica pop dance contemporanea. Negli anni successivi pubblica ulteriori successi come Rock This Party (Everybody Dance Now) e La La Song. Tra le produzioni più recenti spicca anche Feel the Vibe, apprezzata per il suo sound raffinato ed emozionale. La sua musica continua a essere protagonista nei più importanti club e festival internazionali, esibendosi regolarmente in location iconiche come il Pacha Ibiza e festival come Tomorrowland. Nel corso della carriera ha portato il suo sound anche in eventi globali come il Carnevale di Rio. La sua influenza è evidente in tutta la musica dance e pop contemporanea. Ancora oggi, Bob Sinclar continua a far ballare il pubblico di tutto il mondo, confermandosi una vera icona della musica elettronica.