Udine: chiusura di tutti i parchi pubblici recintati

Si è svolto lunedì mattina il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. La decisione assunta dal Comitato, presieduto dal Prefetto della Provincia di Udine Angelo Ciuni, e recepita da un’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco Pietro Fontanini, reca le seguenti misure:

?? la chiusura dei parchi pubblici, giardini pubblici e aree verdi pubbliche recintati in tutto il territorio comunale come da elenco qui sotto riportato;

?? il divieto in tutti i parchi pubblici, giardini pubblici e aree verdi pubbliche non recintati di effettuare giochi e sport di squadra di ogni natura;

?? l’accesso a dette aree mantenendo sempre la distanza minima di sicurezza prevista dal Dpcm 8.03.2020 e successive modificazioni.

Nello specifico, il provvedimento riguarda le seguenti aree:

LORD BADEN POWELL – via Duchi d’Aosta

Area di Via Carducci – via Gorghi

GIARDINO AMBROSOLI – Via Cairoli

GIARDINO LORIS FORTUNA – Via Liruti

GIARDINO PASCOLI – via Dante

GIARDINO RICASOLI – p.za Patriarcato

GIARDINO DEL TORSO – Via del Sale

Area GIORGINI – via Colugna

Campo di calcetto presso il Parcoco “Ardito Desio” via Val d’Arzino

Area I. ALPI M. HROVATIN di via Melegnano

Area di Via delle Fornaci

Area C. COLLODI – Via III Novembre

Area di via S. Paolo (Circoscrizione 6°)

Giardino Didattico di Via Zugliano

Area E. SALGARI – Via del Bon

Area S. BRUN – V.le Vat

Area verde SCHIAVI presso il Centro sportivo di Via Bariglaria

Area PELLEGRINI – Viale della Resistenza

Area verde PETER PAN di via di Brazzà

Area verde presso complesso sportivo di via Valente

Area CLOCCHIATTI – Via delle Fornaci

Area VIOLA D’UDINE – Via S. M del Gruagno

Area verde di via Padova – presso scuola Zardini

Area SABA – via Joppi

Area ATLETI AZZURRI D’ITALIA – Via Torino

Le disposizioni dell’ordinanza sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

In base alle FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri (al seguente link) si ricorda che sono vietate le passeggiate se non “per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni necessari”.

Il comitato ribadisce la necessità di stare a casa e di rispettare rigorosamente le misure adottate dal Governo. Le forze di Polizia e la Polizia Locale stanno effettuando serrati controlli per tutelare la salute pubblica.