Udine Comics e Games 2026. Grande successo tra cultura pop e un romantico Sì

Si è conclusa l’edizione 2026 di Udine Comics & Games, che nel weekend del 14 e 15 febbraio ha trasformato Udine Esposizioni in un interessante polo per il fumetto, il gioco, il cosplay e molto altro. Migliaia di visitatori, provenienti da tutto il Nord-Est, hanno affollato i padiglioni della fiera, confermando l’evento come un appuntamento fisso nel calendario nazionale per i curiosi e appassionati della cultura pop virtuale e fisica, che hanno costante bisogno di un crocevia di linguaggi creativi capace di unire comunità e generazioni

diverse.





Ospiti d’eccezione e momenti magici

Il pubblico di Udine Comics & Games è stato tapito dallo charme degli ospiti, a partire dalle voci

amate del doppiaggio italiano di Flavio Aquilone, Laura Lenghi e Giulia Maniglio.

L’entusiasmo è poi esploso grazie alle performance musicali: dalla colonna sonora delle

ragazze magiche e fatate interpretate dalle QueenX, Valentina Ponzone e dalle sorelle

Alessia e Giorgia Alissandri, fino al tocco raffinato di Edoardo Brugnoli al pianoforte e alla

carica punk degli SPORK. A completare il successo dell’evento, i talk affollatissimi con i

protagonisti del web e talent di successo come Richard HTT, Stibazzi e Xiuder, che hanno

confermato il festival come un punto d’incontro unico tra fan e content creator.

Ma il momento più emozionante è avvenuto proprio nel giorno di San Valentino. Durante

l’attesissimo concerto del cantautore comico udinese Ruggero de I Timidi, l’atmosfera si è

trasformata: un fan storico con la complicità del cantautore, si è inginocchiato tra il pubblico

davanti alla sua ragazza, con cui sta insieme da ben 18 anni, per farle la proposta di

matrimonio. La risposta è stata un emozionato “sì”, regalando al festival un tocco di

romanticismo indimenticabile che sta già facendo il giro dei social.

QUI IL VIDEO https://www.facebook.com/share/r/1EAAfe516H



Le aree tematiche e la gara cosplay

Le diverse zone della fiera hanno registrato un’affluenza costante. Dalle creazioni uniche dell’

Artist Alley e Self Area all’Area Gaming con tornei e sessioni VR, fino alla crescente onda del

K-Pop con raduni e flash mob.



Infine, il contest sul palco principale dedicato ai cosplayer ha mostrato un livello artistico

elevatissimo, lasciando a bocca aperta giuria e spettatori.

Anche gli espositori hanno riportato un riscontro estremamente positivo, descrivendo un

pubblico attento, curioso e con una forte propensione all’acquisto, complice il weekend di San

Valentino e la diversificata proposta di gadget e merchandising.

L’appuntamento è già fissato per la prossima edizione, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente

l’offerta. Per rimanere aggiornati, è possibile consultare il sito ufficiale www.fieredelfumetto.it.