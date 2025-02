Udine Comics & Games. 15 e 16 febbraio 2025

Udine Comics&Games è in arrivo nel weekend del 15 e 16 febbraio 2025: l’appuntamento del

Friuli Venezia Giulia per gli appassionati di anime, fumetti, serie tv e videogiochi si svolgerà alla Fiera

di Udine Campus Friuli. Ospite d’onore Cristina D’Avena, indiscussa regina delle sigle dei cartoni

animati, che si esibirà sabato 15 febbraio alle ore 17.

Il manifesto di quest’anno è intitolato “La Dea della Natura e della Pace”, simbolo di speranza per un

futuro sostenibile, opera che invita a riflettere sulla responsabilità individuale verso l’ambiente e le

relazioni umane. L’illustrazione è realizzata dall’artista Giusi Demetra Panìco, utilizzando materiali di

alta qualità come pastelli acquerellabili e secchi su carta pregiata.

Gli appassionati di cultura pop contemporanea potranno immergersi in mondi fantastici, assistere a

show e talk con le voci italiane di personaggi amatissimi e partecipare ai meet&greet con artisti,

content creator e cosplayer fantastici per foto e firmacopie.

Questo il programma dei principali ospiti della due giorni:

Sabato 15 febbraio, alle 10, aprirà le danze Telericordi, il format celebrativo delle videosigle dei

cartoni animati, con tanta musica che accompagnerà la prima mattinata di Udine Comics&Games.

Nel pomeriggio, alle 14, verrà inaugurato il palco principale con un talk dedicato a Videogame

Hunters, a cura di Arcade Story.

Il primo ospite speciale arriverà alle 15: si tratta di Davide Garbolino, voce di Bugs Bunny, Ash

Ketchum, Nobita, Johnny, Gohan e che ha fatto la storia del doppiaggio degli anni 2000 e oltre.

Durante la sua intervista, verrà ripercorsa la sua carriera e i suoi progetti più recenti.

Alle 16, il doppiaggio sarà ancora protagonista sul palco principale con Giulia Maniglio talentuosa

doppiatrice italiana, nota per i suoi ruoli in anime come Riko in “Made in Abyss”, Ichigo in “Mew Mew

Amiche Vincenti” e Hana Uzaki in “Uzaki-chan wants to hang out!”. Alle 17, la regina delle sigle dei

cartoni animati Cristina D’Avena delizierà il pubblico con un live che ripercorre i suoi più grandi

successi. La cantante, in 40 anni di carriera, conta ben 313 album e 745 brani, di cui 397 sono sigle,

tra queste 12 inedite. Un incontro da non perdere per cantare tutti insieme. Dulcis in fundo, alle 18, il

Visual DJ SET firmato Stab Flow.

La giornata di domenica 16 febbraio aprirà con la proiezione di Telericordi, mentre alle 11

inizieranno le iscrizioni alla Gara Cosplay. Alle 12 sarà il turno di CUT, la stand-up comedy sulle

censure dei cartoni animati. La pausa pranzo si farà a suon di musica, poiché alle 13 il Pianista degli

Anime Edoardo Brugnoli sfiderà il pubblico ad indovinare le sigle e le colonne sonore all’interno del

suo format Anime Piano Quiz. Alle 14 si proseguirà con Rossa Caputo e Riccardo Suarez,

rispettivamente la doppiatrice di Charlie e di Angel Dust della serie animata firmata Netflix “Hazbin

Hotel”. Alle 15, il talk con Alessio Cigliano, la voce di Kenshiro direttamente dall’anime “Ken il

Guerriero” e dal film d’animazione del 1986 in versione restaurata tornata nei cinema lo scorso

ottobre. Alessio Cigliano è un direttore del doppiaggio, dialoghista e conduttore radiofonico italiano,

noto per aver dato voce a personaggi di cartoni animati come Agumon dei “Digimon”, “Maison Ikkoku”

e “Yattaman”. Ha anche doppiato attori celebri come Heath Ledger in “I segreti di Brokeback

Mountain”, Zachary Quinto nei film di Star Trek, Dr. Manhattan in “Watchmen”, e molti altri, tra cui

Noah Wyle in “E.R.” e Michael Imperioli ne “I Soprano”. Alle 16 ci sará uno Special Event per

celebrare 40 anni di “Ken il Guerriero” – il famosissimo manga che ha ispirato serie animate, film e

videogiochi che narra le avventure post-apocalittiche di Kenshiro, maestro di arti marziali impegnato a

proteggere i deboli e a ristabilire la giustizia. Protagonisti dello show Alessio Cigliano, il doppiatore

originale di Kenshiro, Spectra, l’interprete originale della sigla italiana dell’anime e il cantante Stefano

Bersola, che ci guideranno in un viaggio-tributo. In esclusiva per il pubblico presente all’evento, in

regalo la litografia in edizione limitata dedicata a Ken il Guerriero, realizzata in esclusiva per

Udine Comics&Games dal disegnatore Enrico Simonato e autografata da tutti gli ospiti! Alle 17

comincerà la Gara Cosplay, un’occasione unica per ammirare il talento e la creatività di tanti

appassionati che daranno vita ai loro personaggi preferiti. I partecipanti, provenienti da ogni angolo

d’Italia, si presenteranno con costumi dettagliati e performance coinvolgenti. In palio tanti premi di

valore, oltre alla soddisfazione di strappare l’applauso del pubblico. I vincitori saranno decretati da

una giuria di cosplayer professionisti. Successivamente, ci saranno le premiazioni della gara.

L’intrattenimento non si limita solo alle attività del palco principale: dalle 10 alle 19, in entrambe le

giornate, potrete trovare la Mostra Mercato con fumetterie, editori ed espositori di gadget di vario

genere. Il cuore pulsante sarà l’Artist Alley e la Self Area, dedicata agli independent artists e alla

creatività delle autoproduzioni.

Il settore gaming promette esperienze mozzafiato con la realtà virtuale, dove i visitatori potranno

entrare in universi digitali mai visti prima. Spazio anche ai videogames classici, dai cabinati arcade

che riportano ai mitici anni ’80, alle competizioni di eSports che mettono alla prova i gamer più esperti.

Per gli appassionati di tecnologia e giochi, in collaborazione con VRClub Italy, Ega Event, Game

Over Computer, WLT Gaming e Arcade Story, la sezione dedicata al gaming garantirà

un’immersione totale nei videogiochi con tantissime postazioni PC e console disponibili per sfide e

gameplay, accanto a tornei, cabinati vintage, Escape Room, realtà virtuale e laser tag.

L’associazione ludica La Tana dei Goblin Udine e quelle sportive Ludosport e La Sala d’Arme

Achille Marozzo, faranno provare – rispettivamente – nuovi e vecchi giochi da tavolo, l’arte di usare la

spada laser come un vero Jedi e la conoscenza delle antiche arti marziali italiane. Ci sarà la

possibilità di provare il kyudo, l’arte marziale moderna del tiro con l’arco giapponese, grazie a Yuki No

Metsuke Kyudo Udine. Per qualcosa di più creativo, il Dragon Wolf Team spiegherà al pubblico

come utilizzare un aerografo, il 3D pen, dando modo a grandi e piccoli di conoscere la pittura

modellistica attraverso diversi laboratori.

Tra le novità, le Olimpiadi Robotiche, dove i ragazzi degli istituti superiori sono chiamati a

programmare un robot R-Evolution per sfidarsi in fiera in 5 discipline: Line Follower, Robo Calcio,

Mini-Sumo, Robo-Labirinto e Braccio Robotico. Chicca da non perdere è il Board Game Social Club,

la community di autori e designer di giochi da tavolo e di ruolo, che dà l’opportunità di presentare

prototipi di prodotti ludici o appena lanciati sul mercato. Durante Udine Comics&Games, sarà

possibile provare in anteprima tali GdT e GdR, fornendo feedback utili per il loro sviluppo.

Naturalmente, ci sarà grande attenzione al mondo cosplay con aree tematiche, cosplayer di talento,

raduni e i set fotografici professionali di Aifa Cosplay. A proposito di cosplay, sarà presente tutto il

weekend anche l’Associazione Italiana Ufficiale di Ghostbusters, per mostrare tutti gli accessori e

cimeli dei film. Inoltre, troverete gli “acchiappafantasmi”, per fare video e foto in vostra compagnia.

Grazie alla partecipazione di KST – Kpop Show Time verrà celebrato il mondo del K-Pop che farà

battere il cuore degli appassionati con esibizioni, showcase e incontri dedicati alle star del genere

musicale più seguito dai giovani di tutto il mondo.

Udine Comics&Games è il luogo perfetto per ritrovarsi, fare nuove amicizie e avvicinarsi alle novità:

la prevendità online è già attiva ed è possibile fare un abbonamento: programma, info e prevendita sul

sito fieredelfumetto.it