Udine: concerto di Natale con la Polizia di Stato per anniversario “Strage di viale Ungheria”

Per il Natale 2023 della città di Udine sarà la Banda musicale della Polizia di Stato ad animare il tradizionale concerto, che quest’anno si sposterà nella cattedrale di Santa Maria Annunziata, in una cornice profondamente solenne e spirituale. Il complesso della Polizia conta più di 100 musicisti e vanta moltissime collaborazioni con grandi artisti italiani e internazionali in concerti in Italia e in tutto il mondo, a partire dal Teatro La Fenice di Venezia, il Teatro Massimo di Palermo e il Teatro dell’Opera di Roma, per raggiungere i palchi europei di Vienna e Oslo e quelli oltreoceano di New York e Washington.

Il tradizionale evento natalizio sarà dedicato al venticinquesimo anniversario della strage di viale Ungheria del 23 dicembre 1998, in cui persero la vita a causa di un’esplosione i tre agenti di Polizia Paolo Cragnolino, Adriano Ruttar e Giuseppe Guido Zanier, medaglie d’oro al valore civile.

Il concerto, realizzato dalla Polizia di Stato di Udine in collaborazione e col sostegno del Comune di Udine e di Danieli, seguirà la messa officiata dall’Arcivescovo di Udine Andrea Bruno Mazzocato, prevista per le ore 18.

Oltre al grande repertorio della Banda musicale della Polizia, la serata sarà arricchita dalle voci del tenore Francesco Grollo e della soprano Federica Balucani, già protagonisti dei più importanti palchi sul territorio nazionale e artisti riconosciuti a livello internazionale.

“La strage di viale Ungheria è una vicenda che molti udinesi hanno ancora ben impressa nella memoria”, commenta l’Assessore alla Cultura Federico Pirone. “Unire il tradizionale concerto di Natale al 25° anniversario di quel triste evento ci sembra un segno piuttosto chiaro a testimonianza della volontà di tutta la comunità udinese di non dimenticare. Ritengo doveroso ringraziare il Questore di Udine Alfredo D’agostino e tutto il corpo di Polizia – conclude l’Assessore Pirone – per l’iniziativa, siamo sicuri che la banda della Polizia di Stato ci regalerà un evento di grande prestigio e di grande caratura artistica”.

“La Polizia di Stato di Udine, in occasione del 25° anniversario della ‘Strage di Natale’, è onorata di offrire alla comunità friulana, anche grazie al contributo del Gruppo Danieli, un evento prestigioso come il concerto della Banda della Polizia di Stato, che conferisce ancora maggiore solennità alla ricorrenza”, commenta il Questore di Udine Alfredo D’Agostino, annunciando per il 22 dicembre anche “la presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani, a riprova dell’importanza che questa data riveste per la nostra Amministrazione. La sua presenza – aggiunge il Questore – è il segno tangibile della vicinanza della Polizia di Stato ai familiari delle vittime e del solido rapporto tra la Polizia di Stato e la Comunità friulana”.