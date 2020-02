Udine: Coronavirus, lunedì 2 marzo le scuole riaprono

Gli istituti scolastici debbono riaprire. Stop, quindi, alle scuole chiuse. Per ogni ordine e grado, infanzia compresa. Le condizioni generali del FVG consente il ritorno in classe degli studenti già da lunedì. Niente più scuole chiuse.

alle 16 conferenza stampa del presidente Fedriga

Da lunedì in Friuli Venezia Giulia non saranno più in vigore le misure restrittive maggiormente stringenti finora adottate per l’emergenza coronavirus. Il Governo infatti, nel provvedimento che verrà emanato nelle prossime ore, ha deciso di inserire la regione tra quelle non sottoposte alle limitazioni più severe (previste invece per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna).

Lo hanno reso noto il governatore e il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia a margine della videoconferenza tra Regioni e Governo. ARC/GG



Ad oggi, in Friuli Venezia Giulia si continuano a non registrare casi di contagio. I tamponi effettuati sono complessivamente 189 (tutti negativi) mentre le persone che si sono sottoposte volontariamente in isolamento domiciliare risultano essere 38. Le chiamate al numero unico 112 nella giornata di ieri sono state complessivamente 1807