Udine: da dicembre 2024 due nuove line autobus

Dal 2 dicembre 2024 saranno attivi due nuovi collegamenti urbani per raggiungere comodamente il centro di Udine provenendo da nord e da ovest della città. Il tragitto delle due nuove linee è stato progettato e realizzato per garantire i collegamenti tra centro e quartieri, anche quelli più lontani, sostenere lo scambio nei nodi intermodali, facilitare l’accesso gli spostamenti all’interno del ring e offrire un servizio capillare nei luoghi di forte presenza e aggregazione.

Le nuove linee, che si chiameranno 81 e 82 e che formalmente sostituiranno la circolare del centro 14, sono il frutto del lavoro congiunto di Regione FVG e Comune di Udine, in un’ottica di revisione globale del servizio di trasporto pubblico della città, che include anche il ritorno della linea 1 in via Aquileia per agevolare l’accesso alle vie più centrali.



L’attivazione delle nuove linee, che seguono l’avvio della 12 da San Gottardo all’Ospedale, inaugurata a giugno, costituisce il primo passo per una nuova era del trasporto in città.

Il miglioramento e l’aumento del servizio costituiscono inoltre valida promozione della mobilità sostenibile e di valorizzazione dell’intermodalità, consentendo inoltre di lasciare l’automobile privata nelle aree esterne di sosta gratuita ed accedere in modo comodo ed economico al centro città. Il Comune di Udine da tempo lavora per revisione della linea 14, la circolare del centro, di fatto poco utilizzata, in ottica di un nuovo assetto del servizio che sia moderno e funzionale alle mutate esigenze cittadine.

Le direttrici scelte sono quelle che collegano la zona nord (con partenza da via Colugna) e la zona ovest (in particolare il Parco Commerciale del Centro Studi) con il centro cittadino, mettendo in rete parcheggi, aree commerciali, zone ad alta frequentazione con luoghi significativi del centro come Piazza San Cristoforo e Piazza Garibaldi. Grazie all’alto numero di fermate consentiranno anche facili spostamenti all’interno del ring.



Una novità quindi, nell’ambito della revisione del servizio urbano, rivolta sia all’utente abituale che si sposta, ad esempio, per lavoro o per studio e che fino ad oggi non trovava una risposta adeguata alle esigenze di mobilità fuori dagli orari di punta, ma anche utile a chi viene a Udine in modo occasionale e potrà usufruire di un servizio comodo e veloce.

Non a caso per il lancio è stato scelto il periodo che precede le feste, caratterizzato da una maggiore congestione delle strade cittadine. Dal 2 dicembre quindi sarà possibile spostarsi fino in centro per lo shopping natalizio o per incontrare gli amici per gli auguri beneficiando del nuovo servizio in tutta comodità. Per tutto il mese di dicembre l’utilizzo del servizio sarà gratuito.

Le linee 81 e 82, che hanno questo numero inedito per la città di Udine al fine di differenziarsi dalle linee già presenti, sono effettuate con i bus elettrici a zero emissioni e di più ridotte dimensioni.