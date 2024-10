Udine: ecco la Mappa dei Sapori 2024 per non perdere i migliori locali

Ritorna la Mappa del Sapore, con un focus che cambia, di volta in volta. In questa occasione ritorna protagonista la città di Udine (e dintorni) con la quarta edizione del volume che offre la carta d’identità dei migliori ristoranti, come pure delle osterie tipiche, «che rendono il Friuli meta d’obbligo per gli appassionati di vino di tutto il mondo», sottolinea nel giorno della presentazione al Black Stuff di via Gorghi, Alessandro Tollon, vicepresidente provinciale di Confcommercio e storico curatore dell’iniziativa.

6MILA COPIE

Come dalla prima edizione del 2003, la Mappa del Sapore, traduzione in tedesco e inglese, 6mila copie stampate, si presenta nella forma di un volume snello, un’ottantina di pagine, che racchiude il meglio dell’offerta culinaria della località friulana. In rigoroso ordine alfabetico, compaiono 62 attività tra ristoranti, trattorie, pizzerie gourmet, osterie classiche e con cucina, bistrot, enoteche. «Un lavoro pensato per i turisti – spiega Tollon –, soprattutto per quelli che, numerosi, arrivano da Austria e Germania e apprezzano sapori e colori della nostra enogastronomia».

CURATORI E INTERVENTI

Il progetto, in collaborazione con Camera di Commercio Pn-Ud e PromoTurismo Fvg, è stato realizzato anche questa volta da Emporio Edv di Enrico Accettola. Importante la collaborazione di Heidi Fiorenzo Barbini, ricorda Tollon. Nelle prime pagine non mancano gli interventi dell’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Bini, del vicepresidente nazionale di Confcommercio e presidente della Camera di Commercio Pn-Ud Giovanni Da Pozzo, del presidente mandamentale di Confcommercio Udine Giuseppe Pavan e dell’assessore comunale Alessandro Venanzi.



CULTURA DEL TERRITORIO

Cambiano i colori, non il simbolo della copertina: il disegno dell’angelo di Udine. «Il Friuli offre vini e prodotti gastronomici che raccontano la storia della nostra terra – scrive Tollon nella premessa –. Diffondere la cultura del territorio è la missione dei nostri osti, ristoratori, cuochi, vignaioli, prosciuttieri e casari tra tradizione e innovazione. La missione è far conoscere i nostri tesori: vino friulano, ribolla, refosco, birra artigianale, cape, canoce, calamari, fasolari, prosciutto di San Daniele, pezzata rossa, montasio, formadi frant, ricotta friulana, frico, gubana, olio d’oliva, brovada, musetto, sclupit…offriamo e chiediamo il meglio».

LOCALI UNICI

«Benvenuta, nuova Mappa del Sapore! – scrive da parte sua il presidente Da Pozzo –. Ed è un grande ritorno a Udine, che ci aiuta ad orientarci fra le più appetitose proposte di ristoranti e locali che popolano l’area del capoluogo friulano. La Camera di Commercio Pn-Ud è felice di anno in anno di tenere a battesimo queste mappe, compendio agevole, curioso ed esaustivo di quanto c’è di meglio da provare in città. Ecco dunque Udine, con la sua arte, la cultura e i palazzi da ammirare, con i suoi negozi da visitare per uno shopping insolito e di qualità. E, ovviamente, con i suoi locali unici, da frequentare e godersi nell’ampiezza e specialità dell’offerta. Rinnovo dunque, da parte dell’ente camerale, i complimenti agli ideatori, che sanno sempre selezionare le eccellenze più gustose che il territorio offre, frutto di un saper fare italiano – e friulano in particolare – riconosciuto da tutti».

IL SITO

In passato la mappa è diventata oggetto di collezione. Contestualmente alla nuova pubblicazione è anche possibile scaricare la mappa all’indirizzo web www.mappadeisapori.it. Come la versione cartacea, l’online è pure in lingua tedesca e inglese. Il volume verrà distribuito da Tarvisio a Lignano passando naturalmente per Udine, negli infopoint della regione, nelle fiere internazionali, negli alberghi, negli stessi locali ospiti della mappa.