Udine: epifania con ubriachi al volante, patenti false, furti di carta e rissa da far west

Anche in occasione della festività dell’Epifania i Carabinieri del Comando Provinciale di Udine sono stati impegnati in una serie di servizi di vigilanza straordinaria del territorio, finalizzati alla prevenzione dei reati predatori e al controllo della circolazione stradale lungo le principali arterie provinciali e comunali.

L’impiego di pattuglie automontate e anche a piedi nei centri cittadini, in questo periodo particolarmente frequentati da cittadini e turisti, ha permesso di raggiungere i seguenti risultati operativi:

– un 39enne friulano è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni personali. Trovandosi all’interno di un bar della provincia friulana, al culmine di una lite avuta con un altro avventore, lo colpiva al capo con un bicchiere. La parte offesa, un 48enne del posto, è ricorso alle cure mediche presso un nosocomio friulano, pur non essendo in pericolo di vita;

– un 45enne friulano è stato tratto in arresto a seguito delle reiterate violazioni alle prescrizioni impostegli dalla misura cautelare degli arresti domiciliari. Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Udine, dove sconterà la restante parte della pena inflittagli per reati in materia di stupefacenti;

– un 29enne friulano è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’art. 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza alcolica). L’uomo era rimasto coinvolto in una fuoriuscita autonoma di strada mentre era alla guida della propria vettura. La patente di guida è stata ritirata per la conseguente sospensione;

– una 29enne friulana è stata segnalata alla Magistratura per ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito. La donna avrebbe utilizzato la carta di credito asportata alla denunciante per effettuare acquisti on line di merce varia;

– un 45enne friulano è stato deferito all’ Autorità Giudiziaria per la violazione dell’art. 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza alcolica). L’uomo, coinvolto in un sinistro stradale senza feriti mentre era alla guida di una vettura, risultava positivo all’alcoltest. La patente di guida è stata ritirata per la conseguente sospensione;

– un 49enne friulano è stato segnalato per il reato di falsità ideologica commessa da un privato in atto pubblico. L’uomo, fermato dai carabinieri per un controllo stradale, esibiva un permesso provvisorio di guida a seguito di una denuncia di smarrimento del documento di guida. Le verifiche esperite permettevano di accertare che questi non era più in possesso della patente da più di un anno a seguito di un provvedimento di revisione emesso dalla Motorizzazione Civile.