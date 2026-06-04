Udine inaugura il Palapattinaggio, spazio per sport e comunità

È stato inaugurato oggi il nuovo Palapattinaggio di Udine, alla presenza del Vicesindaco Alessandro Venanzi, dell’Assessora allo Sport Chiara Dazzan, degli assessori Federico Pirone e Carlo Giacomello, Michele De Agostini e Emanuela Parasole della società De Agostini Academy e dei rappresentanti delle realtà sportive che già animano l’impianto.

Alla cerimonia hanno partecipato il Presidente di Skate Italia, Maurizio Zorni, intervenuto con un saluto istituzionale, Paola Zanuttini, Consigliere del Settore Artistico, e Luciano Zorzettig, Delegato territoriale di Udine.

Presenti anche le associazioni attive all’interno del Palapattinaggio: il presidente dei Madracs, Ivan Minigutti, il presidente di Pickleball Udine, Davide Nonino, e il presidente di Roller Evolution, Giannenrico De Filippo.

L’inaugurazione è stata accompagnata da una breve esibizione di pattinaggio artistico da parte delle atlete della A.S.D. De Agostini Academy, seguita da un momento conviviale organizzato dalla stessa associazione.

Il nuovo Palapattinaggio rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione dell’area dell’ex Caserma Osoppo, uno dei progetti strategici di rigenerazione urbana della città nell’ambito del programma Experimental City, dedicato alla trasformazione e allo sviluppo del quadrante orientale di Udine.

Nato nel 2016, il progetto è oggi tra i più importanti interventi di rigenerazione urbana avviati in città negli ultimi anni.

Quella del Palapattinaggio è una nuova inaugurazione che si aggiunge a quelle già realizzate nell’area, dal complesso di social housing ai campi sportivi, fino alla Cavallerizza, confermando l’avanzamento progressivo di un percorso di trasformazione urbana che sta restituendo alla città spazi, funzioni e servizi.

Grazie al programma ministeriale, ai finanziamenti del PNRR, agli investimenti del Comune di Udine, agli altri investimenti pubblici e al contributo di soggetti privati, un’area di oltre 11 ettari sta vivendo una profonda trasformazione: da ex complesso militare chiuso e inutilizzato a nuovo quartiere urbano aperto alla città, con servizi pubblici, spazi educativi, impianti sportivi, residenze, uffici e grandi aree verdi.

Il Palapattinaggio rappresenta uno dei tasselli di questo percorso: un’infrastruttura sportiva moderna, efficiente e polifunzionale, pensata non solo per gli sport rotellistici ma anche per attività motorie e iniziative compatibili con la struttura. Il quadro economico finale dell’opera ammonta a circa 2 milioni e 442 mila euro.

La palestra è stata progettata per ospitare un campo regolamentare da pattinaggio artistico su rotelle di 40×20 metri, adatto anche a competizioni provinciali e regionali.

All’interno trovano posto tribune per 192 spettatori, oltre a 2 posti riservati a persone con disabilità, con un accesso dedicato al pubblico. Particolare attenzione è stata riservata alla qualità energetica dell’edificio. L’impianto è dotato di soluzioni pensate per ridurre i fabbisogni, garantire comfort agli utenti e valorizzare l’uso di fonti rinnovabili: dall’involucro edilizio studiato per migliorare l’efficienza energetica, all’illuminazione naturale diffusa tramite rivestimento in policarbonato opale, fino agli impianti meccanici ad alta efficienza per il controllo di temperatura, umidità, ricambio d’aria e climatizzazione.

È inoltre presente un sistema fotovoltaico termico. La gestione dell’impianto è stata affidata alla A.S.D. De Agostini Academy, con concessione in uso e gestione dal 30 dicembre 2025 al 30 settembre 2026, con possibilità di rinnovo fino al 30 settembre 2027.

Dopo la consegna della struttura, avvenuta il 30 dicembre 2025, le attività sportive sono iniziate nella seconda metà di gennaio.

Il Palapattinaggio servirà in primo luogo le associazioni sportive cittadine e gli atleti che praticano discipline rotellistiche, ma sarà anche uno spazio aperto a un utilizzo più ampio. Attualmente la struttura ospita prevalentemente le attività di pattinaggio artistico della A.S.D. De Agostini Academy, per un totale di circa 30 atlete. Accanto alla De Agostini Academy, l’impianto ospita anche Pickleball Udine, i Madracs per l’hockey in carrozzina e Roller Evolution per il pattinaggio online per un totale di circa 250 utenti dell’impianto.

“Con l’inaugurazione del Palapattinaggio aggiungiamo un nuovo tassello al percorso di riqualificazione dell’ex Caserma Osoppo e, più in generale, alla rigenerazione di una parte importante della città”, dichiara il Vicesindaco Alessandro Venanzi. “Restituire spazi pubblici alla comunità significa creare luoghi vivi, frequentati, accessibili, capaci di produrre relazioni e nuove opportunità. Dopo il complesso di social housing, i campi sportivi e la Cavallerizza, anche questo nuovo impianto conferma la direzione intrapresa: trasformare un’area chiusa e inutilizzata in un nuovo pezzo di città”.

“Udine aveva bisogno di uno spazio adeguato per il pattinaggio e per le discipline rotellistiche, ma anche di un impianto capace di accogliere attività diverse e inclusive”, sottolinea l’Assessora allo Sport Chiara Dazzan. “Il Palapattinaggio nasce per gli atleti, per le società sportive, per i bambini e le famiglie, ma anche per tutte quelle realtà che attraverso lo sport promuovono benessere, socialità e partecipazione. La presenza delle associazioni già attive dimostra che questo luogo è pronto a diventare un punto di riferimento per la città”.