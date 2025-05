Udine Jazz da sabato 12 a domenica 20 luglio. Tutti gli eventi in programma

Presentato oggi nella sede della Fondazione Friuli a Udine il calendario completo della 35a edizione del festival internazionale Udin&Jazz, rassegna che da oltre tre decenni si conferma fra le più importanti di questo genere, tanto nel contesto nazionale quanto in quello europeo. Ricchissimo il programma dell’edizione 2025, con la città di Udine che vivrà ben nove intense giornate, da sabato 12 a domenica 20 luglio, nelle quali accoglierà le migliori proposte italiane e internazionali, in un susseguirsi di live, jam sessions e momenti di approfondimento con focus sulla musica e la cultura jazz. E come da tradizione non poteva mancare un filo conduttore, un leitmotiv a fare da sfondo al programma, sintetizzato nel sottotitolo “Generations”. “Mai come quest’anno il festival metterà a contatto generazioni diverse – ha commentato il direttore artistico Giancarlo Velliscig – da quella più storica di Herbie Hancock, a quella più innovativa del ragazzino terribile Jacob Collier, fino alla nuovissima generazione di Matteo Mancuso, Vincen García e del sassofonista statunitense Isaiah Collier, in un viaggio nel tempo guidati dai massimi esponenti del jazz mondiale”.

Passando al programma del festival, saranno molti gli eventi dall’altissimo livello qualitativo. Nella parata di stelle spicca senza dubbio il talento Jacob Collier, che accenderà il Castello di Udine il 15 luglio (ore 21.30), con un concerto che ha ottenuto un enorme successo in prevendita. A Udine l’artista britannico confermerà di essere tra i musicisti più visionari della sua generazione, capace di percorrere senza forzature le strade del jazz, del pop, della musica classica, dell’elettronica e della world music, assemblando un linguaggio musicale personale, articolato e multistrato. Polistrumentista, compositore, arrangiatore e performer, Collier, vincitore di 7 Grammy con 15 nomination, porta sul palco una concezione orchestrale dell’universo sonoro, dove ogni brano è un sistema vivo, in continua trasformazione.

Il 16 luglio (Castello, ore 21.30) altro evento da segnare sul calendario: il concerto del pianista Herbie Hancock, al ritorno in Italia con il suo tour mondiale che ha preso il via a marzo da Los Angeles. Affiancato da un gruppo di formidabili musicisti, l’artista da 14 Grammy Award, nominato Goodwill Ambassador Unesco, proporrà un live che si muove con agilità tra jazz modale, post-bop, influenze fusion ed elementi di elettronica, con momenti altamente strutturati e sezioni aperte all’improvvisazione collettiva.

Il 18 luglio (Castello, ore 21.30) il festival accoglierà Raphael Gualazzi, che assieme al suo trio intreccerà curiose suggestioni afroamericane e lirismo verdiano in chiave jazz. Affiancato da una sezione ritmica di altissimo profilo e dalla preziosa direzione del M° Stefano Nanni, Gualazzi reinterpreta alcune tra le sue composizioni più significative in una nuova veste sinfonica. A rendere ancora più unico questo progetto è la collaborazione conil M° Valter Sivilotti e la sua Naonis Orchestra.

Spazio alla new generation il 13 luglio in Corte Morpurgo (ore 21.30), con il talento americano Isaiah Collier. Sassofonista, compositore e ricercatore sonoro, sarà affiancato da una formazione incandescente, The Chosen Few, in una performance che è rito collettivo, celebrazione spirituale e affermazione identitaria.



Nuovissime generazioni ancora protagoniste nel doppio attesissimo appuntamento di sabato 19 luglio al Castello di Udine (ore 21.00), con l’esibizione di Vincen García, tra i bassisti contemporanei più innovativi e seguiti al mondo. Garcìa è oggi tra i primi bassisti per impatto sui social media, con milioni di visualizzazioni, una fanbase internazionale in costante crescita e una cifra stilistica che coniuga funk, fusion, jazz e hip-hop. Seguirà (alle 22.00) sullo stesso palco la performance del nostro Matteo Mancuso, tra i chitarristi più sorprendenti della scena mondiale, in “The Journey Tour”. La sua tecnica fingerstyle senza plettro, applicata alla chitarra elettrica è una rarità assoluta che ha rivoluzionato il fraseggio jazz-rock.

Assolutamente da segnalare il grande evento di chiusura dell’edizione 2025, domenica 20 luglio al Castello di Udine, con “Celebrating Amy”, progetto che riporta sul palco l’anima sonora e l’eredità musicale di Amy Winehouse, interpretata dalla sua band originale: The Amy Winehouse Band, un ensemble formato da musicisti che hanno condiviso il palco e la vita con l’artista britannica, portando in scena un omaggio sincero, potente e coinvolgente, grazie alla evocativa vocalità di Bronte Shandé. Ad aprire (e chiudere) la serata, dalle 20.00, il party di Udin&Jazz con food&drinks e il dj set soul&blues di Renato Pontoni.

Oltre a quelli già evidenziati, sono molti gli appuntamenti di livello del calendario, a cominciare dall’evento inaugurale del 12 luglio: Udin&Jazz for Freedom. Realizzato in collaborazione con Medici senza Frontiere e l’associazione Time for Africa, l’evento vedrà al Parco Moretti (ore 19.00), il progetto “Jazz my Dub” nato dall’incontro tra l’improvvisazione radicale di Francesco Bearzatti – sassofonista tra i più autorevoli della scena contemporanea – e la profondità ipnotica del dub firmato Wicked Dub Division, storico gruppo originario di Pordenone, attivo sulla scena europea da oltre due decenni.

Alle 21.30 al Giardino Loris Fortuna, si rinnova l’annuale collaborazione con Cinemazero: la Zerorchestra presenta “The Strong Man”, proiezione dell’omonimo film diretto da un giovanissimo Frank Capra e interpretato da Harry Langdon, “il clown triste” del grande schermo, con musiche eseguite dal vivo.

Il 13 luglio in Corte Morpurgo è di scena il quotato pianista friulano Glauco Venier affiancato da Alessio Zoratto al contrabbasso e Marco D’Orlando alla batteria.

Il 14 luglio si parte in Corte Morpurgo (ore 19.00) con il progetto in trio del funambolico Mauro Ottolini (trombone, tromba bassa, conchiglie), assieme a Thomas Sinigaglia(fisarmonica) e Marco Bianchi (chitarra classica, chitarra baritona, Haitian guitar). A seguire (ore 21.00), in Castello, due leggende viventi e compagni di lungo corso tornano a grande richiesta a Udin&Jazz: il trombettista Paolo Fresu e il pianista Omar Sosa. I due, nuovamente fianco a fianco, presentano il nuovissimo “Food”. Per realizzare questo progetto, sono stati registrati per un anno suoni in ambientazioni legate al cibo, che fungono da base per le varie composizioni originali, tutte firmate da Fresu e Sosa, dove, tuttavia, l’improvvisazione rimane l’elemento chiave.

Il 15 luglio al Parco Moretti, alle 18.00, la band Iadora’s Journey formata da Federica Copetti (voce), Paolo Zardo(chitarre e voce), Alessandro Scolz (bass synth, tastiere ed Hammond), Nicolas Morassutto (batteria), porta sul palco uno spettacolo che unisce la forza della musica live con la narrazione.

Il 16 luglio alle 18.30 in Corte Morpurgo è in programma la presentazione del libro “Storia del Jazz. Una prospettiva globale”, assieme all’autore Stefano Zenni. A seguire, il debutto ufficiale sul palco di Udin&Jazz della Jazz Big Band del Conservatorio “Jacopo Tomadini” di Udine, con un repertorio ispirato alla grande tradizione delle orchestre swing americane.

E ancora il 17 luglio in Corte Morpurgo alle 21.30, “(R)evolution” con Elisabetta Antonini e Alessandro Contini, performance che intreccia voce ed elettronica, sound design e minimalismo, a cui si affianca la tromba ipnotica e raffinata del norvegese Nils Petter Molvær, fra i più importanti interpreti nordeuropei, al suo grande ritorno al festival.

Completa il programma, il 18 luglio al Parco Moretti (alle 19.00), “Trust the Process”, del trio formato da Filippo Ieraci(chitarra e composizioni), Simone Serafini (contrabbasso), Jacopo Zanette (batteria).

Come di consueto Udin&Jazz proporrà anche diversi momenti di approfondimento che si svolgeranno all’Osteria allaGhiacciaia, dal 15 al 19 luglio, all’ora dell’aperitivo dalle 12.00alle 13.00.

Per consultare il programma completo, per info su biglietti e abbonamenti visitare il sito www.euritmica.it

Programma

lsabato 12 luglio

UDIN&JAZZ FOR FREEDOM

ore 19:00 – Parco Moretti

WICKED DUB DIVISION + FRANCESCO BEARZATTI Jazz my Dub

ore 21:30 – Giardino Loris Fortuna

ZERORCHESTRA – The Strong Man

domenica 13 luglio

ore 20:00 – Corte Morpurgo

GLAUCO VENIER TRIO

a seguire (21:30)

ISAIAH COLLIER & THE CHOSEN FEW

lunedì 14 luglio

ore 19:00 – Corte Morpurgo

MAURO OTTOLINI TRIO OSAKI

ore 21:30 – Castello di Udine

PAOLO FRESU & OMAR SOSA Food

martedì 15 luglio

ore 18:00 – Parco Moretti

IADORA’S JOURNEY Racconti Elettrici – Parole e Musica tra Blues, Funk e Rock

ore 21:30 – Castello di Udine

JACOB COLLIER

mercoledì 16 luglio

ore 18:30 – Corte Morpurgo

talks: STEFANO ZENNI Storia del jazz. Una prospettiva globale

a seguire (19:30)

Jazz Big Band del Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine

ore 21:30 – Castello di Udine

HERBIE HANCOCK

giovedì 17 luglio

ore 21:30 – Corte Morpurgo

ELISABETTA ANTONINI ALESSANDRO CONTINI feat. NILS PETTER MOLVAER (R)evolution

venerdì 18 luglio

ore 19:00 – Parco Moretti

FILIPPO IERACI TRIO Trust the Process

ore 21:30 – Castello di Udine

GUALAZZI TRIO & ORCHESTRA NAONIS

sabato 19 luglio

ore 21:00 – Castello di Udine

VINCEN GARCÍA VENTURA – The Tour

a seguire (22:00)

MATTEO MANCUSO The Journey Tour

domenica 20 luglio

UDIN&JAZZ PARTY

ore 20:00 > 24:00 – Castello di Udine

Food & drinks/Soul & Blues dj set con Renato Pontoni

ore 21:30

THE AMY WINEHOUSE BAND Celebrating Amy

E ancora:

dal 15 al 19 luglio, ore 12:00

Udine, Osteria alla Ghiacciaia

Artist&press meetings

Uno spazio informale, un aperitivo, due chiacchiere per introdurre i concerti della giornata, raccontare aneddoti, storie, visioni d’artista, conoscere i protagonisti e tenersi aggiornati su quanto sta accadendo al festival.

È l’occasione per fare domande! La voce è quella dei giornalisti, instancabili cronisti e narratori della musica in città.

Ospitalità

I clienti degli hotel e locali coinvolti nella rete d’impresa Udine chiavi in mano potranno usufruire di biglietti ridotti per gli eventi del Festival.

Udine chiavi in mano nasce dalla volontà di valorizzare e promuovere l’ospitalità nella città di Udine, garantendo servizi di qualità.

La collaborazione consente una promozione strategica che unisce turismo e cultura, ambiti che possono ispirare un modello collaborativo integrato.

informazioni: www.udinechiavinmano.com – www.udineturismo.it

Grazie alla collaborazione con PromoTurismo FVG, gli acquirenti di FVG CARD avranno diritto ad un ingresso con biglietto ridotto per gli eventi del Festival,

presentando la tessera alle casse.

informazioni: www.turismofvg.it

Udin&Jazz per i musicisti

Se sei un musicista iscritto a MIDJ e sei in possesso del QR code (inviato dalla segreteria al tuo indirizzo di posta) hai diritto al biglietto ridotto per gli eventi del Festival. Info sulla convenzione: www.musicisti-jazz.it

Biglietti /Ticket

Gli eventi sono ad ingresso gratuito ad eccezione di:

domenica 13 luglio

ore 20.00 Udine, Corte Morpurgo

GLAUCO VENIER TRIO + ISAIAH COLLIER

biglietto unico

poltrona non numerata: intero € 25,00 + € 3,75 d.p.

ridotto € 20,00 + € 3,00 d.p.

lunedì 14 luglio

ore 21:30 Udine, piazzale del Castello

PAOLO FRESU&OMAR ROSA

Poltronissima numerata: intero € 30,00 + € 4,50 d.p. | ridotto € 24,00 + € 3,60 d.p.

Platea numerata: intero € 24,00 + € 3,60 d.p. | ridotto € 20,00 + € 3,00 d.p.



martedì 15 luglio

ore 21:30 Udine, Piazzale del Castello

JACOB COLLIER

Poltronissima numerata: intero € 50,00 + € 7,50 d.p. | ridotto € 40,00 + € 6,00 d.p.

Platea numerata: intero € 40,00 + € 6,00 d.p. | ridotto € 30,00 + € 4,50 d.p.

Posto in piedi: intero € 35,00 + € 5,25 d.p. | ridotto € 28,00 + € 4,20 d.p.

?

mercoledì 16 luglio

ore 21:30 Udine, Piazzale del Castello

HERBIE HANCOCK

Poltronissima Gold: intero € 80,00 + € 12,00 d.p. | ridotto € 60,00 + € 9,00 d.p.

Platea A: intero € 65,00 + € 9,75 d.p. | ridotto € 52,00 + € 7,80 d.p

Platea B: intero € 50,00 + € 7,50 d.p. | ridotto € 42,00 + € 6,30 d.p



giovedì 17 luglio

ore 21:30 Udine, Corte Morpurgo

ELISABETTA ANTONINI ALESSANDRO CONTINI feat. NILS PETTER MOLVAER

poltrona non numerata: intero € 25,00 + € 3,75 d.p.

ridotto € 20,00 + € 3,00 d.p.

venerdì 18 luglio

ore 21:30 Udine, piazzale del Castello

RAPHAEL GUALAZZI & ORCHESTRA NAONIS

Poltronissima numerata: intero € 30,00 + € 4,50 d.p. | ridotto € 24,00 + € 3,60 d.p.

Platea numerata: intero € 24,00 + € 3,60 d.p. | ridotto € 20,00 + € 3,00 d.p.



sabato 19 luglio

ore 21:00 Udine, piazzale del Castello

VINCEN GARCÌA + MATTEO MANCUSO

biglietto unico

Poltronissima numerata: intero € 30,00 + € 4,50 d.p. | ridotto € 24,00 + € 3,60 d.p.

Platea numerata: intero € 24,00 + € 3,60 d.p. | ridotto € 20,00 + € 3,00 d.p.

domenica 20 luglio

ore 20:00 Udine, piazzale del Castello

UDIN&JAZZ PARTY + THE AMY WINEHOUSE BAND

Posto unico: intero € 30,00 + € 4,50 d.p. | ridotto € 24,00 + € 3,60 d.p.

Abbonamenti/packages

U&J_25 full package € 240,00

(8 ingressi: Glauco Venier + Isaiah Collier; Fresu&Sosa; Jacob Collier; Herbie Hancock; Antonini Contini feat. Molvaer; Raphael Gualazzi& Naonis Orchestra; Garcìa+Mancuso; The Amy Winehouse Band)

U&J_25 gold package € 180,00

(5 ingressi: Fresu&Sosa; Jacob Collier; Herbie Hancock; Raphael Gualazzi& Naonis Orchestra; Garcìa+Mancuso)

U&J_25 young package € 150,00

(5 ingressi: Fresu&Sosa; Jacob Collier; Herbie Hancock; Raphael Gualazzi& Orchestra Naonis; Garcìa+Mancuso)

+ t-shirt in omaggio

biglietteria e prevendita

> circuito e punti vendita TicketOne

L’abbonamento young è riservato a:

studenti di ogni ordine e grado under 26.

I biglietti ridotti sono riservati a:

studenti di ogni ordine e grado under 26; FVG Card; Soci Banca di Udine; iscritti Università delle Liberetà; musicisti iscritti al MIdJ.