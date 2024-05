Udine: Job Breakfast Uniud: 460 opportunità professionali da 35 aziende

Saranno 460 le opportunità professionali che 35 aziende metteranno a disposizione di laureati e studenti dell’Università di Udine sabato 1° giugno durante il Job Breakfast, la fiera del lavoro “all’aperto” dell’università di Udine, che quest’anno compie nove anni. Complessivamente, nelle otto passate edizioni la manifestazione ha registrato la partecipazione di circa 1500 studenti e laureati, e quasi 190 aziende che hanno proposto in totale più di 2500 posizioni professionali.

Programma, contenuti e partecipanti della nuova edizione del Career Day dell’Ateneo friulano, che si terrà sempre in Piazza Libertà a Udine (in caso di maltempo nel polo scientifico dei Rizzi), sono stati presentati dal rettore Roberto Pinton e dal delegato al placement e ai rapporti con le imprese Marco Sartor. Hanno partecipato anche i rappresentanti di aziende ed enti presenti al Job Breakfast.

Il programma. Introdotto dal rettore Pinton e dal delegato Sartor, l’evento inizierà alle 8.30, sotto la Loggia del Lionello, con la “Colazione con le imprese” offerta a tutti i partecipanti. A seguire ci saranno le presentazioni delle 35 aziende. Quindi, nella Loggia di San Giovanni, i candidati potranno consegnare i curriculum ai rappresentanti aziendali e sostenere con loro colloqui di selezione individuali. Per maggiori informazioni e per partecipare consultare il sito web www.uniud.it/careercenter o telefonare allo 0432 556274

I settori aziendali. Le aziende presenti appartengono a svariati settori, tra i quali aeronautico, aerospaziale, assicurativo, biomedicale, consulenza aziendale, creditizio, edile, elettronico, energetico, informatico, meccanica di precisione, metalmeccanico, navale, pubblica amministrazione, ricerca di personale e servizi.

Il Magnifico Rettore Roberto Pinton: “Questo evento si inserisce all’interno delle iniziative volte a creare un ponte tra i diversi percorsi universitari e il mercato del lavoro, offrendo a studenti e laureati la possibilità di incontrare professionisti, scoprire nuove carriere e fare esperienza diretta delle dinamiche del mondo lavorativo.” “Auguro a tutti i partecipanti di trarre il massimo da questa opportunità. Che sia una giornata di ispirazione, connessione e crescita.”

Marco Sartor: “Crediamo fermamente che i momenti informali come quelli offerti dal Job Breakfast possano creare le basi per connessioni più profonde, preparando il terreno per incontri formali di successo. La colazione rappresenta un’opportunità unica per rompere il ghiaccio, condividere idee e conoscere i rappresentanti delle aziende in una modalità inusuale.”

Aziende e numero offerte di lavoro. Le 35 realtà e il numero di posizioni lavorative proposte: ABS Acciaierei Bertoli Safau (10), AcegasApsAmga (4), Adriacos (nd), Arpa Fvg (12), Amazon Logistics (6), Biofarma (8), Bluenergy Group (5), Carraro Group (20), Cimolai (8), Comark (1), Faber (3), Fantoni Group (4), Fincantieri (nd), Friulia (2), Generali Italia (6), Giorgiutti & Di Barbara Associati (3), Gruppo Danieli (80), Gruppo Pittini (8), Hydro Extrusion Italy (10), I.CO.P. (10),Lidl Italia (3), Lima Corporate (20), Mion Ventoltermica Depurazioni (4), Modine CIS Italy (5), Mountech (5), Omnia Tecnologies (30), PwC (5), Regione Friuli Venezia Giulia (20), Ryoma (3), Sisecam Flat Glass Italy (6), Sms Group (45), STI Engineering (5), Umana (100+), Vega (3), Westinghouse Mangiarotti (5).

Le dichiarazioni delle aziende intervenute alla presentazione

Cimolai: “Cimolai – afferma la Dott.ssa Roberta Botti, Hr Manager di Cimolai Spa – da sempre crede nell’importanza di una profonda connessione con il territorio e con il mondo scolastico e universitario, ragion per cui è orgogliosa di prendere parte, per la prima volta, a questa importante iniziativa, condividendo con i giovani talenti la propria realtà, i propri progetti e la propria vision, fiduciosa di poter costruire, assieme a loro, un futuro di successo e innovazione.”

Comark: “Comark Srl – L’ AD Federico Vincenzi che vende sensori laser scanner per il Traffic Management in tutto il mondo, afferma che è la prima volta che partecipa al Job Breakfast, ma che ritiene questi incontri fra aziende e università molto interessanti perché offrano alle aziende la possibilità di incontrare studenti talentuosi che possono diventare futuri dipendenti. Gli studenti invece, possono conoscere e comprendere meglio il mondo del lavoro, facendo domande dirette ai professionisti del settore e ottenere una visione chiara delle competenze ed esperienze richieste”.

Faber: “Siamo entusiasti di partecipare al Job Breakfast – ha dichiarato Lorenzo Furlan, HR Specialist di Faber Industrie – crediamo fermamente nella cura e nello sviluppo delle nuove generazioni: la nostra azienda è impegnata in un processo di significativo investimento sui giovani, offrendo programmi innovativi di formazione manageriale e affidando ruoli di responsabilità a profili emergenti. La partecipazione a eventi di collaborazione con le istituzioni universitarie, ci permette di incontrare talenti promettenti che possano integrare con nuova “linfa” e nuove competenze la nostra realtà sempre più impegnata nei processi collegati alla valorizzazione dell’idrogeno come vettore green nella transizione energetica. Condividiamo insieme all’Università di Udine l’attenzione e l’interesse alla valorizzazione e allo sviluppo del territorio friulano, a cui l’azienda è sempre stata fortemente legata”.

Generali Agenzia Udine Duomo: “Per Generali i giovani sono una risorsa vitale in termini di cultura, energia e innovazione. Sono molte le iniziative pensate per le nuove generazioni: dai workshop di orientamento ai training in azienda per promuovere l’inclusione, la leadership femminile, lo sviluppo di competenze tecniche e di soft skills attraverso progetti che permettono agli studenti di entrare in contatto con il business dell’azienda. Siamo entusiasti di partecipare a questa iniziativa e di dare il nostro contributo sul territorio offrendo nuove opportunità di lavoro”.

Gruppo Pittini: “Anche quest’anno il Gruppo Pittini è presente al Job Breakfast dell’Università degli Studi di Udine e siamo entusiasti di poter presentare ai partecipanti le potenzialità del settore siderurgico, le posizioni attualmente aperte e tutte le opportunità offerte in azienda. L’evento rappresenta una vetrina importante per il territorio e un’occasione preziosa per avvicinare imprese, studenti e aspiranti professionisti, che possono così comprendere le richieste del mercato ed avere un primo contatto con le realtà di loro interesse”.

Alessandro De Natale, Lidl: “Lidl Italia è da sempre impegnata nella ricerca e valorizzazione dei giovani. Poter partecipare ad iniziative come questa è per noi un motivo di vanto oltre che un’opportunità incredibile per conoscere giovani talentuosi e di presentare i numerosi progetti a loro dedicati, oltre che la nostra visione e le nostre prospettive future. Ringraziamo l’Università di Udine e tutti/e i/le partecipanti per questa fantastica occasione”.

Umana: “Siamo orgogliosi della partnership con l’Università degli Studi di Udine, una collaborazione che ci vede in prima linea anche al Job Breakfast per incontrare laureandi e neolaureati e offrire numerose opportunità lavorative e di crescita professionale a giovani brillanti, curiosi, flessibili, desiderosi di imparare e mettersi alla prova, che sappiano abbracciare l’innovazione e adattarsi al cambiamento – dichiara Umana –. Ogni anno ne incontriamo oltre 60 mila e, attraverso l’esperienza della nostra Area Orientamento e dei nostri recruiter, li accompagniamo nel loro percorso di avvicinamento alle imprese, agevolandoli nell’inserimento nel mondo del lavoro”.