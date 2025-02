Udine: nuova sede della Polizia Locale nel quartiere Aurora

Il Comune di Udine inaugura oggi la nuova sede operativa della Polizia Locale nel quartiere Aurora. L’iniziativa rientra nell’ambito del programma di potenziamento del controllo dei quartieri, un obiettivo strategico per la sicurezza urbana e la vivibilità del territorio e fa seguito alle nuove assunzioni, una decina di agenti, della Polizia Locale.

La nuova sede in viale Forze Armate, a fianco alla farmacia di quartiere, ospiterà un nucleo di tre persone impegnate a turni, che operano sotto la direzione dell’Ufficiale responsabile dell’Unità Operativa Polizia Ambientale e Quartieri. Ogni nucleo si occupa delle segnalazioni provenienti dai cittadini e dai coordinatori del progetto Sicurezza Partecipata, affrontando le principali problematiche del territorio, tra cui il contrasto all’abbandono di rifiuti, la rimozione di veicoli in stato di abbandono e il monitoraggio dei parchi urbani.

Le sedi operative recentemente ristrutturate sono state collocate in punti strategici della città: a Paderno per i quartieri 2, 7 e 9; in Borgo Aurora per i quartieri 1, 3 e 8 e nell’ex sede della Circoscrizione di via Santo Stefano per i quartieri 4, 5 e 6.

Il servizio sarà organizzato con turnazioni settimanali tra mattino e pomeriggio, garantendo il potenziamento dei controlli nelle zone sensibili e raccogliendo le segnalazioni dei cittadini, oltre che garantendo una giornata dedicata al ricevimento del pubblico, preferibilmente il giovedì.

In queste nuove sedi opereranno agenti con maggiore esperienza e nuovi assunti, compresi quelli che hanno vinto il recente concorso indetto dall’amministrazione.

Sulla nuova apertura è intervenuto il Sindaco Alberto Felice De Toni, che ha dichiarato: “Questo intervento rappresenta un passo concreto per garantire maggiore sicurezza e presenza delle istituzioni sul territorio. Il potenziamento della Polizia Locale nei quartieri era un impegno del nostro programma elettorale e oggi diventa realtà. Vogliamo che i cittadini si sentano tutelati e ascoltati.”

Anche l’Assessora alla Polizia Locale Rosi Toffano ha sottolineato l’importanza della nuova organizzazione: “Grazie alla presenza capillare degli agenti di quartiere e alla stretta collaborazione con i cittadini, saremo in grado di intervenire in maniera più efficace e tempestiva. La sicurezza urbana si costruisce giorno dopo giorno con azioni concrete come questa.”