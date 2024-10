Udine: nuovo Despar a Pasian di Prato

È stato inaugurato questa mattina alla presenza dei vertici di Despar Nord Fabrizio Cicero Direttore Regionale Despar Nord per il FVG, del Sindaco di Pasian di Prato Juli Peressini, dell’assessore alle Attività Produttive di Pasian di Prato Estel Zomero e dei titolari del nuovo punto vendita a insegna Despar di via Torino, 14 a Pasian di Prato (Ud) Elvira Rorato e Michele Panzanini della ditta Giona Srl.

Il supermercato occupa una superficie di vendita di 398 metri quadri ed è dotato di innovative soluzioni impiantistiche a basso impatto ambientale ed elevato risparmio energetico. All’interno si trovano i rinnovati reparti di ortofrutta e panetteria, oltre a quelli di gastronomia e latticini e alle aree riservate a macelleria e pescheria self-service/take-away. Inoltre, nello spazio commerciale sono state predisposte, curate e particolarmente valorizzate sia la zona occupata dalla selezione delle etichette di vini pregiati locali, dotata di una nuova e apposita cantinetta, sia quella dove è presente un ampio assortimento di prodotti freschi del territorio, derivati dalle filiere regionali.

L’incrocio e il connubio delle diverse ma complementari esperienze lavorative di Elvira Rorato e Michele Panzanini, occupati entrambi per decenni nel settore della Gdo e che da sei anni gestiscono assieme anche il punto vendita Despar di via Cosattini nel centro di Udine, hanno così permesso la riapertura di un’attività commerciale importante per lo sviluppo dei servizi in favore della clientela della provincia friulana, garantendo anche l’assunzione di 9 nuovi collaboratori e l’inserimento di alcuni parenti dei due imprenditori, promuovendo così una gestione a carattere famigliare del nuovo supermercato.

“L’apertura odierna – è il commento di Fabrizio Cicero, Direttore Regionale Despar Nord FVG – allarga ulteriormente il perimetro del parterre degli affiliati al marchio dell’Abete in Friuli Venezia Giulia, che sale così a 81 punti vendita su un totale di 160 esercizi commerciali a insegna Despar, Interspar ed Eurospar nella nostra regione. Questa realtà nasce da un’idea e da una volontà imprenditoriale che ha forti radici nel territorio friulano e che interpreta appieno il senso di storia e unità famigliare, se si pensa che il nome della ditta Giona è l’anagramma dei nominativi dei rispettivi padri dei due nostri affiliati, a cui oggi è dedicata questa nuova avventura al fianco di Despar Nord.”

“Lo sviluppo di questa partnership – ha commentato Claudio Colussi, Capo Area Affiliati Despar Nord FVG – che prosegue oggi il suo percorso da Pasian di Prato, è un esempio positivo dell‘attenzione di Despar per questo territorio, che raggiunge oggi il ragguardevole traguardo dei 34 supermercati affiliati fra Udine e provincia. E‘ un’iniziativa che testimonia la nostra vicinanza al cliente e alle sue esigenze, oltre a permetterci di continuare nell’obiettivo di instancabile promozione delle specialità, dei marchi e dei prodotti locali made in Friuli Venezia Giulia“.

“E‘ per noi motivo di orgoglio – è il commento di Juli Peressini, Sindaco di Pasian di Prato – ospitare questo rinnovato progetto commerciale che garantisce nuova occupazione e ci permette di vedere di nuovo pulsare l’attivismo imprenditoriale, fatto di passione e competenza, delle aziende udinesi. Auguriamo alla grande famiglia Despar di riuscire a farsi sempre interprete delle necessità di questo Comune e della zona, così da avere al nostro fianco un sostegno attento e attivo alle esigenze della nostra comunità“.