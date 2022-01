Udine: One love reggae reunion – 14/16 luglio 2022 ad Aprilia Marittima

Il raduno della scena reggae nazionale, è lieto di annunciare la sua seconda

edizione. Con la One Love Reggae Reunion 2.0 il 14, 15 e 16 Luglio 2022 la

reggae family italiana tornerà a riabbracciarsi.

Lo farà in un lungo weekend estivo nel Camping Girasole di Aprilia Marittima

(UD), in quel luogo che da tempo sa trasformarsi in una delle tante case reggae

sparse per lo stivale delle nostri estati in battere e levare.

Anche quest’anno, la scelta delle date è stata presa con la giusta cura e

premura. L’Associazione One Love si è messa in contatto con i maggiori

organizzatori della scena per trovare un incastro che dia modo a tutta la family,

dal nostro pubblico, agli artisti fino a chi lavora dietro le quinte, di poter

nuovamente migrare di yard in yard e ricreare quella Likkle Zion itinerante che

ci accompagna per tutto il periodo caldo.

Questo è uno dei punti cardinali della mission dell’Associazione One Love che

oltre per il suo raduno lavora ogni giorno del anno. Lo fa per rimettere insieme i

pezzi, la storia, la cultura, i valori e l’amore di tutti coloro che hanno costruito

questa scena musicale in Italia e che sono ancora oggi d’ispirazione alle nuove

generazioni per guidarle nella direzione giusta.

Alla fine di ogni anno in genere si tirano le somme e si fa la lista dei buoni

propositi: ecco perché la One Love Reggae Reunion 2.0 non poteva mancare.

Con il nuovo anno ora sai che ci saremo, il resto noi lo costruiamo giorno per

giorno e se vuoi farne parte, che sia con il tuo banchetto o con la tua idea o

semplicemente tesserandoti o acquistando il nostro zainetto e farne parte

anche tu, non esitare a scriverci perché insieme non possiamo che crescere e

creare ancora di più. That’s the mood, that’s the mission “Let’s get together and

feel alright”.

Tutte le info per sostenerci le trovi su www.associazioneonelove.it, in una veste

tutta nuova- con oggi ti facciamo un altro regalo: lanciamo il nostro nuovo

portale – fatti un giro di click per riviverti il raduno dell’estate scorsa e

continuare a sognare con noi!

Torneremo a ballare, a riabbracciarsi e a ritrovarci questo è certo,

Ci abbiamo creduto un anno fa quando per noi radunarsi voleva dire ritrovare

quel messaggio che Marley ci ha lasciato. Per tornare ad andare nella stessa

direzione, nel rispetto della cultura e dell’altro e sentirsi nuovamente parte di

una grande e unica famiglia. E ci crediamo oggi ancora di più. La scena reggae

italiana intanto è stata riunita e riportata alle sue origini e il raduno al Camping

Girasole è stata l’occasione per porre le basi di un nuovo inizio.

“Peace, Love & Unity” ci ha fatto ripartire l’anno scorso, ha portato tanti volti noti

della scena reggae nazionale a sostenerci tramite la tessera associativa e a

ritrovarsi insieme vicini a respirare in quella tre giorni di good vibes che tanto ci

mancava.