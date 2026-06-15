Udine presenta la nuova campagna pubblicitaria della città

Udine rafforza il proprio percorso di promozione turistica e presenta la nuova campagna pubblicitaria dedicata alla città. Dopo il lancio del nuovo city branding e del merchandising dedicato alla città, realizzato ad hoc e distribuito negli shop dei Civici Musei e la diffusione di alcuni spot, il Comune compie un ulteriore passo nella costruzione di un racconto visivo riconoscibile.

La nuova campagna nasce ora per dare ulteriore forza e contenuto al messaggio “Sentirsi a casa”, il payoff che accompagna il brand Udine e che sintetizza l’esperienza che la città vuole trasmettere: un luogo accogliente, a misura di persona, capace di unire bellezza, cultura, qualità della vita.

Venanzi: “Udine si racconta come città accogliente, elegante e riconoscibile”

“Con questa campagna proseguiamo un percorso iniziato ormai da tempo e che ha un obiettivo molto chiaro: raccontare Udine come una città capace di farsi riconoscere, di attrarre e di accogliere”, dichiara il vicesindaco Alessandro Venanzi.

“Il city branding non è un semplice esercizio grafico, ma uno strumento strategico per la promozione della città. Ora quel sistema visivo si arricchisce di immagini, video e soggetti capaci di tradurre in modo immediato la sensazione che vogliamo comunicare: arrivare a Udine e sentirsi nel posto giusto. Udine è una città elegante, vivibile e ricca di cultura, dove la qualità dell’esperienza urbana diventa un elemento distintivo. Questa campagna istituzionale e turistica serve proprio a raccontarlo con un linguaggio contemporaneo”.

I luoghi simbolo diventano spazi di vita quotidiana

La nuova campagna si sviluppa attraverso una serie di soggetti fotografici e video che mettono al centro alcuni luoghi simbolici della città, reinterpretati attraverso situazioni quotidiane e familiari. La campagna è stata realizzata da PM2, storica agenzia cittadina di comunicazione integrata che nel 2026 compie 40 anni di attività, che ha curato lo sviluppo creativo dei nuovi soggetti a partire dal sistema di city branding già avviato.

PM2 ha interpretato il significato di “Sentirsi a casa” portandolo letteralmente dentro la città. Un letto in Piazza della Libertà al risveglio del mattino, un divano sotto la Loggia del Lionello dove una famiglia ride e gioca, una cena tra amici in piazza Matteotti come se il salotto si fosse aperto sulla città, un momento di relax sul prato del Castello: gesti che appartengono alla sfera più intima della quotidianità vengono vissuti nei luoghi più amati di Udine.

Piazza della Libertà, la Loggia del Lionello, piazza Matteotti e il Castello diventano così scenari nei quali la città viene raccontata non solo come patrimonio artistico e architettonico, ma come luogo famiglaire. Ogni soggetto declina il concetto di casa attraverso una sensazione diversa: la quiete mattutina di una piazza, il calore di una loggia, il profumo di una tavola condivisa, il benessere di un momento all’aperto.

Il messaggio è semplice e diretto: sentirsi a casa non è soltanto una questione di mura, ma quella sensazione immediata, quasi istintiva, di essere nel posto giusto. Udine questa sensazione ce l’ha.

Uno spot da un minuto e mezzo, declinato su più formati

Accanto ai soggetti fotografici, la campagna comprende anche uno spot video della durata di un minuto e mezzo, pensato come racconto più ampio dell’esperienza urbana e della sensazione di “sentirsi a casa” a Udine. Lo spot sarà poi declinato in diversi formati e durate, adattati ai singoli mezzi di diffusione e ai diversi canali di pianificazione, dai circuiti digitali ai supporti promozionali più tradizionali.

La pianificazione tra territorio, stampa, video e digitale

La campagna sarà sostenuta da un piano media integrato, pensato per combinare la presenza fisica sul territorio con una distribuzione digitale e promozionale su scala più ampia. I quattro soggetti fotografici, ambientati nei luoghi simbolici della città, sono stati adattati per l’affissione su autobus urbani, per le inserzioni su quotidiani e stampa locale e per la pianificazione su magazine legati al mondo del viaggio, con l’obiettivo di raggiungere anche un pubblico di viaggiatori in transito da e verso il Nordest.

La pianificazione prevede al momento una presenza su testate regionali e nazionali e su circuiti rivolti a un pubblico ampio, con uscite programmate tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. La campagna sarà pubblicata su quotidiani del territorio e del Nordest, tra cui Messaggero Veneto, Mattino di Padova, Nuova Venezia e Tribuna di Treviso, e su testate nazionali come Corriere della Sera e Repubblica. È inoltre prevista una declinazione dedicata a Italo, con un’uscita programmata nel periodo estivo.

Il sistema creativo è stato inoltre adattato in formato video per lo spot televisivo e per i canali social. Su Meta, quindi Facebook e Instagram, è prevista una pianificazione a target geografico sulle province italiane di riferimento per il turismo incoming, con l’obiettivo di intercettare potenziali visitatori nella fase di ispirazione e stimolare la scoperta di Udine come destinazione.

Si tratta quindi di un piano di comunicazione che porta “Sentirsi a casa” in tutti i luoghi in cui Udine vuole parlare ai propri pubblici: sul territorio, sui media tradizionali, nei luoghi del viaggio e negli spazi digitali in cui oggi nascono le scelte e le ispirazioni di visita.