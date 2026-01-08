Udine: RC auto in calo dell’1,6% nel 2026
Sono oltre 8.500 gli automobilisti del Friuli-Venezia Giulia che quest’anno vedranno aumentare il costo dell’Rc auto e peggiorare la propria classe di merito a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2025. Se a livello regionale la percentuale di chi ha denunciato un sinistro con colpa è pari all’1,22%, in provincia di Udine il valore sale all’1,27%.

Sul fronte delle tariffe RC auto, l’osservatorio di Facile.it ha messo in luce che, a dicembre 2025 il premio medio Rc auto in Friuli-Venezia Giulia è stato di 452,89 euro, valore in aumento del’1,4% rispetto a dicembre 2024. In provincia di Udine, invece, il premio medio è sceso dell’1,6% arrivando a 430,43 euro; la provincia è stata l’unica area della regione che ha registrato un calo.

Ecco di seguito l’andamento provinciale di chi ha dichiarato un incidente con colpa nel 2025 e il premio medio aggiornato a dicembre:

ProvinciaAssicurati che cambieranno classe di merito a seguito di un sinistro con colpa (%)
Gorizia1,44%
Pordenone0,59%
Trieste1,71%
Udine1,27%
Friuli-Venezia Giulia1,22%
Italia1,54%
ProvinciaPremio medio dicembre 2025Variazione annuale
Gorizia498,16 €8,2%
Pordenone462,62 €3,5%
Trieste456,55 €0,2%
Udine430,43 €-1,6%
Friuli-Venezia Giulia452,89 €1,4%
Italia629,24 €-2,27%

Dati interessanti emergono analizzando il profilo degli automobilisti del Friuli-Venezia Giulia che vedranno peggiorare la propria classe di merito a seguito di un sinistro con colpa; guardando al sesso dell’assicurato, ad esempio, emerge che la percentuale è più alta tra le donne (1,44%) rispetto agli uomini (1,10%)

Scomponendo il campione su base anagrafica, invece, emerge che, gli automobilisti che hanno dichiarato meno sinistri con colpa alle compagnie assicurative sono i 35-44enni (0,91%); tra gli over 75, invece, la percentuale raggiunge il 2,00%.

Guardando infine alla professione dell’assicurato emerge come gli impiegati in azienda siano risultati essere la categoria che, in percentuale, ha dichiarato con più frequenza un sinistro con colpa (1,61%) e che quindi vedrà aumentare il premio Rc auto. Seguono gli appartenenti alle forze armate (1,35%) e i pensionati (1,32%).

