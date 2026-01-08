Udine: RC auto in calo dell’1,6% nel 2026

Woman driver’s hands on the steering wheel inside the car, concept of road trip and traveling by car.

Sono oltre 8.500 gli automobilisti del Friuli-Venezia Giulia che quest’anno vedranno aumentare il costo dell’Rc auto e peggiorare la propria classe di merito a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2025. Se a livello regionale la percentuale di chi ha denunciato un sinistro con colpa è pari all’1,22%, in provincia di Udine il valore sale all’1,27%.

Sul fronte delle tariffe RC auto, l’osservatorio di Facile.it ha messo in luce che, a dicembre 2025 il premio medio Rc auto in Friuli-Venezia Giulia è stato di 452,89 euro, valore in aumento del’1,4% rispetto a dicembre 2024. In provincia di Udine, invece, il premio medio è sceso dell’1,6% arrivando a 430,43 euro; la provincia è stata l’unica area della regione che ha registrato un calo.

Ecco di seguito l’andamento provinciale di chi ha dichiarato un incidente con colpa nel 2025 e il premio medio aggiornato a dicembre:

Provincia Assicurati che cambieranno classe di merito a seguito di un sinistro con colpa (%) Gorizia 1,44% Pordenone 0,59% Trieste 1,71% Udine 1,27% Friuli-Venezia Giulia 1,22% Italia 1,54%

Provincia Premio medio dicembre 2025 Variazione annuale Gorizia 498,16 € 8,2% Pordenone 462,62 € 3,5% Trieste 456,55 € 0,2% Udine 430,43 € -1,6% Friuli-Venezia Giulia 452,89 € 1,4% Italia 629,24 € -2,27%

Dati interessanti emergono analizzando il profilo degli automobilisti del Friuli-Venezia Giulia che vedranno peggiorare la propria classe di merito a seguito di un sinistro con colpa; guardando al sesso dell’assicurato, ad esempio, emerge che la percentuale è più alta tra le donne (1,44%) rispetto agli uomini (1,10%)

Scomponendo il campione su base anagrafica, invece, emerge che, gli automobilisti che hanno dichiarato meno sinistri con colpa alle compagnie assicurative sono i 35-44enni (0,91%); tra gli over 75, invece, la percentuale raggiunge il 2,00%.

Guardando infine alla professione dell’assicurato emerge come gli impiegati in azienda siano risultati essere la categoria che, in percentuale, ha dichiarato con più frequenza un sinistro con colpa (1,61%) e che quindi vedrà aumentare il premio Rc auto. Seguono gli appartenenti alle forze armate (1,35%) e i pensionati (1,32%).