Udine: Santa Caterina 2024, giostre allo stadio, in Piazza I maggio aperto il sotterraneo

La tradizionale fiera di Santa Caterina torna ad animare Piazza Primo Maggio, rinnovando un appuntamento imperdibile per Udine e gli udinesi da sabato 23 a lunedì 25 novembre.

L’edizione di quest’anno prevede alcune importanti novità, a cominciare dalla riorganizzazione della piazza che non coinvolgerà più viale della vittoria e il parcheggio sotterraneo di Giardin Grande che sarà utilizzabile durante lo svolgimento della fiera, a differenza del passato. Il Luna park d’autunno, d’altro canto, sarà ospitato dal parcheggio sud dello stadio Friuli, lasciando libero l’ellisse per le tre settimane di permanenza.

“Si rinnova un appuntamento molto apprezzato che tipicamente accompagna tutta la città al periodo natalizio”, commenta il Vicesindaco e assessore allo sviluppo economico e turistico Alessandro Venanzi. “Santa Caterina è un evento frequentato ogni anno da molti udinesi e visitatori, e siamo sicuri che anche quest’anno attirerà migliaia di persone nel nostro centro storico. Nonostante la fase di trasformazione che stanno attraversando eventi fieristici ambulanti di questo tipo, ci siamo assicurati che la prossima fiera di Santa Caterina – spiega Venanzi – sia ricca e meno dispersiva, consentendo ai cittadini, da sempre molto legati al tradizionale mercato di fine novembre, di vivere al meglio l’esperienza e di accedere facilmente al centro cittadino.”

La fiera in Giardin Grande e Luna Park allo stadio: la quadra trovata dall’amministrazione

Per quest’anno, la fiera vedrà alcune novità pensate per rispondere alle esigenze dei visitatori e rendere ancora più fruibile l’esperienza di chi si recherà in piazza Primo Maggio. Il Comune di Udine ha rimodulato l’organizzazione della piazza in occasione della fiera. Il mercato, che quest’anno ospiterà 182 commercianti ambulanti dopo la riassegnazione degli stalli, manterrà la sua consueta varietà, con banchi di artigianato, abbigliamento invernale, prodotti per la casa, oggettistica varia, specialità regionali, articoli natalizi, profumi, sapori, dolciumi e, come ogni anno, tante curiosità.

Un’altra importante novità riguarda il tradizionale Luna Park, che quest’anno troverà nuovamente collocazione nel parcheggio sud dello Stadio Friuli. L’impostazione trovata dall’amministrazione in collaborazione con la Questura e l’Udinese Calcio, permetterà di utilizzare interamente Giardin Grande senza interdire i posteggi dell’ellisse per le tre settimane di permanenza delle giostre e gravare in questo modo sulla viabilità.

I baracconi autunnali, anch’esso appuntamento ogni anno molto apprezzato e partecipato, saranno apertI a partire da sabato 9 fino al 28 novembre, offrendo la consueta occasione di divertimento per le famiglie e i più piccoli. In occasione della partita di rugby contro l’Argentina, l’11 di novembre, verranno resi disponibili i parcheggi della fiera di Udine con l’attivazione di un comodo servizio navetta.