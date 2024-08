Udine si veste a festa per Friuli Doc

Gli allestimenti per la trentesima edizione di Friuli Doc stanno entrando nel vivo. Molte delle tensostrutture che ospiteranno dal 12 al 15 di settembre le attrazioni, le eccellenze enogastronomiche, le esposizioni, le degustazioni e le aree tematiche della più importante festa dedicata all’enogastronomia della regione sono già state montate tra le vie e le piazze della città. Si è cominciato la scorsa settimana con le strutture di piazza Venerio e piazza XX Settembre, per poi proseguire in queste ore in via Cavour e in via Mercatovecchio, vero e proprio cuore dell’edizione 2024.

Nel mentre tutta la città ha cominciato a vestirsi a festa. Gli addetti di Koki, la ditta sponsor, fornitrice e incaricata del montaggio del city dressing voluto dall’amministrazione comunale per il trentesimo compleanno di Friuli Doc, hanno iniziato ad allestire i primi ornamenti con il nuovo logo della kermesse.

Oltre 100 bandiere e stendardi sventoleranno nelle vie del centro storico di qui al termine della manifestazione, 2 maxi grafiche da 15 metri quadri sono state affisse su Porta Villalta e Porta Aquileia per accogliere i visitatori della manifestazione, 70 adesivi stradali invece guideranno i partecipanti verso le aree dove si concentrerà la festa, verso gli stand, verso i palchi e verso le location dove si svolgeranno gli eventi più importanti. In aggiunta si troveranno per le vie di Udine anche sei nuovi maxi totem offerti da Koki e ai 17 totem sandwich utilizzati nelle scorse edizioni.

Anche la Loggia di San Giovanni e la Loggia del Lionello hanno la loro mise, gli archi delle due logge presentano già da mercoledì pomeriggio dei maxi teli rappresentanti la nuova grafica di Friuli Doc, e a queste si aggiungerà il tradizionale palco principale di Piazza Libertà, che per i 30 anni avrà un allestimento speciale, come mai prima d’ora.

Con questo vestito, sarà la città stessa a trasmettere il clima di gioia, condivisione e allegria – in una parola, di festa – che l’edizione di Friuli Doc in arrivo regalerà ai partecipanti.