“Udine sotto le stelle”: via Aquileia all’insegna dello sport

Pallavolo, scherma, tennistavolo, judo, basket, danza, parkour. Il mese di settembre, in via Aquileia, sarà interamente dedicato allo sport, ai campioni friulani (presenti Mara Navarria e Silvio Fauner) e alle società del territorio. Ospiti d’eccezione gli Special Olympics Fvg che racconteranno che cosa significa per loro lo sport. «Siamo partiti con la programmazione a luglio, e per ben due mesi, agosto compreso, abbiamo proposto un fitto calendario fatto di appuntamenti culturali, enogastronomici e musicali. Per il nuovo mese abbiamo voluto cambiare registro, pur mantenendo alcuni degli eventi che nelle scorse settimane hanno accompagnato i weekend del Borgo», ha fatto sapere Antonella Fierro, rappresentante del Borgo,durante la conferenza stampa di presentazione della programmazione settembrina in via Aquileia, realizzata grazie al coordinamento di Confesercenti Udine e in collaborazione con il Comune, l’ARLeF – Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane -, e l’associazione “Amici del Borgo Aquileia”. Dal canto suo Marco Zoratti, presidente di Confesercenti Udine, ha sottolineato le difficoltà derivanti dalla necessità di promuovere iniziative coinvolgenti e contemporaneamente gestire le regole di ingaggio per il contrasto del Covid-19, «cosa possibile solo con un continuo confronto con il Comune e gli uffici tecnici preposti», ha sottolineato, proseguendo nel ricordare che «dei quattro fine settimana del mese di settembre, il secondo coinciderà con il Friuli Doc, per cui massima attenzione al rispetto delle regole! Via Aquileia – ha concluso – è una strada viva e ospitale e si propone nello scenario commerciale cittadino come punto di riferimento e di attrazione grazie alla collaborazione dei commercianti ed esercenti di buona volontà».

GLI ASSESSORI – Alla presentazione ha partecipato anche l’assessore alle Attività produttive, Turismo e Grandi eventi del Comune di Udine, Maurizio Franz: «Desidero ringraziare ancora una volta il comitato di Borgo Aquileia per la voglia di restituire a questa meravigliosa via la centralità che aveva un tempo e per la capacità di fare squadra organizzando iniziative di valore, educative, coinvolgenti e in grado di unire persone di tutte le età. Ed è proprio per questo motivo che sono certo che anche quest’anno a Friuli Doc via Aquileia saprà essere, come nelle scorse edizioni, una delle strade più frequentate apprezzate della manifestazione». Con lui è intervenuto pure il collega Antonio Falcone, assessore allo Sport, Attività del tempo libero e Circoscrizioni: «Da assessore allo sport non può che farmi piacere che Borgo Aquileia, uno dei più storici e belli della nostra città, dedichi un intero mese della propria programmazione estiva all’attività fisica declinata in una vasta gamma di discipline, dalle più classiche a quelle che in questi anni si stanno facendo conoscere e apprezzare da sempre più appassionati. Un ringraziamento va quindi al comitato per questa bella idea che ha anche il merito di sensibilizzare i cittadini sull’adozione di uno stile di vita sano e attivo». Presente anche Elisa Asia Battaglia, assessore all’Istruzione, Pari opportunità, Politiche per il superamento delle disabilità, Innovazione che facendo riferimento all’appuntamento del 27 settembre, con gli Special Olympics, ha ricordato quanto «è importante far conoscere queste realtà e cosa fanno nel corso dell’anno, anche in un’occasione come questa che sa coniugare sport, enogastronomia e cultura». Concludendo si è detta «contenta che riusciate a fare squadra, perché non è così scontato».

IL PROGRAMMA – Entrando nel dettaglio del programma è stato ricordato che per ciascuno degli eventi sportivi in programma è prevista una dimostrazione pratica della disciplina e il coinvolgimento di chi è interessato a una prima prova. A seguire ci sarà un talk show, nel quale gli intervistati racconteranno le loro esperienze e, perché no, anche qualche curiosità.

Si comincerà venerdì 4 settembre, dalle 18 alle 20, con “Palleggiando sotto le stelle”. Protagoniste le pallavoliste della Volley Rizzi.

Sabato 5 settembre, allo stesso orario, sarà la volta della Scuola di danza “Funny Center”.

Dalle 20, invece, la serata proseguirà con “MUSICollio”, concerti-cibo-cultura di sabato sera in osteria. Domenica 6 settembre, dalle 10, torna l’appuntamento con il Mercatino sotto le stelle. Nel pomeriggio, dalle 18 alle 20, ancora sport con l’appuntamento “Gente che vola arriva in via Aquileia”, i tecnici del parkour dell’Associazione Sportiva Udinese prima faranno capire, praticamente cos’è questo sport e poi si racconteranno.

Il secondo fine settimana di settembre, da giovedì 10 a domenica 13, sarà all’insegna di Friuli Doc: in programma serate speciali Ai Vecchi Parrocchiani, La Torate, Antica Trattoria Al Collio, Bar Milanese, Aq Bar, Caffe’ Moderno, Europizza, Angolo della Musica. Venerdì 11 settembre, in particolare, da segnalare “Guido Tonizzo e gli Invisible Wave” all’Angolo della Musica. Il terzo weekend si aprirà venerdì 18 settembre, dalle 18 alle 20, con “L’antica disciplina del Judo”, e gli atleti del Judo Yama Arashi Udine.

Il giorno seguente, sabato 19 settembre, sempre dalle 18 alle 20 sarà la volta della scherma targata Asu. Un appuntamento che vedrà la partecipazione della Campionessa del mondo di spada, Mara Navarria. Dalle 20, torna l’appuntamento con “MUSICollio”, concerti-cibo-cultura di sabato sera in osteria. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, invece, sono in calendario le esibizioni nostri campioni CSI-FITeT e prove gratuite per tutti con Asdcr Udine 2000—Tennistavolo. Settembre si chiuderà venerdì 25 settembre con un “Incontro con l’autrice”, dalle 19, protagonista Claudia Sfilli e il suo L’Urlo. Sabato 26, dalle 18 alle 20, arriveranno in via Aquileia i cestisti della United Eagles Basketball, che militano in serie B. Dalle 20, ancora “MUSICollio”, concerti-cibo-cultura di sabato sera in osteria. Domenica 27 settembre, dalle 10 alle 13, si discuterà dello “sport come mezzo per favorire la crescita personale, l’autonomia e la piena integrazione delle persone con disabilità intellettiva”, protagonisti degli Special Olympics Fvg, che saranno accompagnati da un ospite speciale, il campione Silvio Fauner.

