Udine: tutte le modifiche alla viabilità di martedì 14 ottobre

La giornata di martedì 14 ottobre sarà contraddistinta da diverse modifiche alla viabilità e limitazioni al traffico, per il contestuale svolgimento della gara tra Italia e Israele, valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali Usa 2026 e della manifestazione in centro storico.

Le ordinanze, predisposte dal Comune di Udine per garantire la viabilità e inserite nel macrodispositivo di sicurezza messo a punto dalla Prefettura e dalla Questura, prevedono chiusure temporanee, divieti di sosta e limitazioni al traffico all’interno e nei pressi del centro storico e nella zona dello stadio Friuli.

Chiusure e aree di sicurezza allo stadio per Italia–Israele

Nell’area dello stadio Friuli, in concomitanza con l’incontro di calcio Italia–Israele, è confermata l’estesa area di sicurezza con limitazioni alla viabilità definita e valida già da sabato 11 ottobre. Nell’area dello stadio sono posizionate barriere di sicurezza in cemento a delimitazione dell’area di controllo, debitamente segnalate e illuminate nelle ore notturne.

Fino a mercoledì 15 ottobre, quando saranno smontati tutti i dispositivi straordinari di sicurezza, rimane valido il divieto di transito in via Candolini fianco stadio, con deviazioni obbligatorie per il traffico proveniente dalla zona Fiera verso l’università e da via Sagrado lungo viale dello Sport. Nelle vie Candolini, Bottecchia, Candonio, Mainerio, Foni, Frossi, viale dell’Emigrazione e nelle bretelle di accesso alla tangenziale sarà in vigore il divieto di sosta 0-24 con rimozione.

Il parcheggio sud dello stadio Friuli sarà raggiungibile solo da via Bottecchia, mentre il parcheggio nord sarà regolarmente accessibile nel rispetto dei divieti e delle altre disposizioni emesse per la partita.

Chiusure e divieti di sosta in centro storico per il corteo

Nel giorno della partita, martedì 14 ottobre a partire dalle ore 16 e fino al termine del corteo (previsto intorno alle 21.30 in piazza Primo Maggio), saranno progressivamente chiuse al traffico le vie e le piazze interessate dal percorso della manifestazione. La partenza è fissata alle ore 17.30 da piazzale della Repubblica, il corteo poi proseguirà in via Roma, viale Europa Unita, Piazzale D’Annunzio, via Aquileia, via Savorgnana, via Cavour, piazza Libertà e, prima dell’ultima tappa in Giardin Grande, in via Manin. Queste vie saranno perciò interdette al traffico, con l’aggiunta di via Battistig in Borgo Stazione, e via Zoletti, via Giusti, vicolo Stabernak nei pressi di via Aquileia.

Dalle ore 14 del pomeriggio scatteranno inoltre i divieti di sosta con rimozione in tutte le vie e piazze interessate.

In piazza Primo Maggio non sarà possibile sostare nell’area di fronte all’Infopoint PromoTurismo FVG, e dalle 17.30 nel pomeriggio l’accesso all’ellisse da viale della Vittoria e da largo delle Grazie sarà possibile esclusivamente per raggiungere il parcheggio in struttura.

Limitazioni al traffico in via Moretti, via Bezzecca, viale Ledra e zone limitrofe

Fino a mercoledì 15 ottobre, saranno in vigore ulteriori misure di sicurezza in diverse vie nei pressi del ring urbano e del centro storico.

In via Moretti e via Licinio sarà vietato il transito a tutti i veicoli eccetto residenti e autorizzati, con deviazioni obbligatorie. In tutta la zona comprendente le vicine via Fiore dei Liberi, via Mentana, via Moretti-Muratti sarà inoltre vietata la sosta 0-24 con rimozione.

Altri provvedimenti riguardano alcuni tratti di viale Ledra e via Bezzecca e via Mentana, dove fino alle 12 di mercoledì 15 ottobre saranno vietate sosta e fermata dei veicoli. In via Bezzecca sarà vietato anche il transito, fatta eccezione per i frontisti e i mezzi di emergenza.