Udine: ville e chiese aperte in FVG. 20 ottobre 2024

Undici tra ville e residenze storiche aperte e visitabili, 14 chiese ed edifici religiosi, i territori di sette Comuni coinvolti nell’iniziativa e altrettanti eventi realizzati nelle ville, esperienze con imprese e realtà d’eccellenza dell’area, tra moda, estetica e stile, gusto e agroalimentare, nonché arte e canto. La “Gestione Associata Noi Cultura e Turismo”, con il Comune di Manzano come capofila, è pronta a portare in scena l’edizione 2024 di “Ville e Chiese Aperte in Fvg”, in programma per domenica 20 ottobre, che da quasi vent’anni anima, oltre a Manzano, anche Buttrio, Corno di Rosazzo, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone e quest’anno si arricchisce della collaborazione con il Distretto del Commercio Friuli Orientale (capofila il Comune di Pavia di Udine), che ha permesso di creare un format innovativo, in grado di mettere in rete cultura, storia, turismo ed economia dell’area. Il cosiddetto Distretto delle meraviglie, sostenuto da Regione Fvg, valorizza le attività commerciali e artigianali della zona, grazie all’impegno dei sindaci di 12 Comuni (sette dei quali protagonisti dell’evento Ville e Chiese aperte, oltre a Chiopris-Viscone, Moimacco, Prepotto, Remanzacco e Trivignano Udinese), con il sostegno della Camera di Commercio Pn-Ud, delle associazioni di categoria di riferimento per i comparti imprenditoriali coinvolti e di Banca 360Fvg.

Domenica 20, dunque, grazie alla collaborazione con proprietari e parroci, validissime guide turistiche accompagneranno i visitatori alla scoperta dei tanti preziosi edifici storici. Oltre ai tour, ci saranno tante esperienze da vivere, tra cui la sfilata di moda, animata da Michele Cupitò di Modashow, con proposte di boutique e laboratori del Distretto, assieme a miss Friuli Venezia Giulia Eleonora Paron, che di quell’evento sarà madrina. Giovanna Caisutti, della Panetteria pasticceria Pancor di Pavia di Udine, porterà il suo pane speciale, prodotto di punta con grani locali e lievito madre, ma presenterà in anteprima anche due prodotti di pasticceria inediti. Fabiana Romanutti, direttrice della rivista QuBì – Quanto Basta, presenterà gli eventi legati al cibo, tra cui quello riservato al Tiramisu Flambé® con l’Amaro Nonino (altra eccellenza del Distretto), realizzato live dal maître Giacomo Rubini (vicepresidente vicario Amira Italia).

La manifestazione è a ingresso libero e gratuito, ma per partecipare alle esperienze multisensoriali è necessario prenotare su eventbrite tramite il sito del Distretto, al link distrettocommercio.friuliorientale.com/incontri-in-villa/

L’iniziativa si conclude alle 18 (a parte l’evento musicale conclusivo, che si terrà dalle 18 alle 20 circa a Villa di Toppo Florio a Buttrio). Gli organizzatori ringraziano i parroci e i volontari per la disponibilità e ii proprietari che aprono straordinariamente le loro dimore al pubblico.

Gli eventi esperienziali (gratuiti con prenotazione obbligatoria su eventbrite) sono i seguenti:

Il potere dei colori in linea con la forma del taglio, in Villa Romano (10.00-12.00)

Masterclass di Trucco: sessioni diverse in cui esperti Make-Up Artist insegnano tecniche specifiche, come lo Smokey Eye, il Contouring o il trucco naturale da giorno. Laboratori di Acconciature: sessioni pratiche in postazioni/stanze diverse dove i partecipanti imparano a creare acconciature semplici ma eleganti, come trecce elaborate o onde hollywoodiane. Angolo Fotografico: spazio dove i partecipanti possono farsi fotografare. Conduce: Michele Cupitò (Modashow) Aperitivo con vini autoctoni e stuzzichini, a cura dei vignaioli del Distretto del Commercio.

Arte del forno : pane e delizie salate, in Villa Agricola Pighin (10.30 – 12.30)

La magia del Pane: dal vivo con Giovanna Caisutti e il suo staff del Panificio Pasticceria Pancor (Pavia di Udine) e con Fabiana Romanutti, giornalista ed editore di QuBì, media partner. DolceSalato: dal vivo ancora con Giovanna Caisutti e il suo staff e con Fabiana Romanutti, giornalista ed editore di QuBì, media partner. Aperitivo con vini autoctoni, pane e dolce/salato di Giovanna e stuzzichini a cura dei vignaioli del Distretto del Commercio.

Sapori con stile, in Villa de Brandis, (12.00-14.00)

Cooking Show Live con Tiziana Donda dell’Osteria Solder (Corno di Rosazzo) e con Fabiana Romanutti. Aperitivo con vini autoctoni e assaggi delle delizie di Tiziana, a cura dei vignaioli del Distretto del Commercio

Delizie di gusto, in Villa Michelloni, (13.30 – 15.00)

Cooking Show Live e degustazione “Delizie Invernali”: il Tiramisu Flambé® con l’Amaro Nonino, realizzato live dal maître Giacomo Rubini (vicepresidente vicario Amira Italia) e dalla sua brigata. Degustazione accompagnata dall’Amaro Nonino del Distretto del Commercio, con Fabiana Romanutti. Aperitivo con vini autoctoni e stuzzichini, a cura dei vignaioli del Distretto del Commercio.

Frosty Fashion Fest: tendenze invernali da non perdere, in Villa Caimo, Merlo,Dragoni, Giacomelli (15.00 – 17.00)

Workshop di styling: esperti del settore daranno consigli su come creare outfit alla moda per l’inverno. I partecipanti potranno provare i capi di abbigliamento e gli accessori presenti nell’evento. Sfilata di moda. Conduce: Michele Cupitò (Modashow) Aperitivo con vini autoctoni e assaggi, a cura dei vignaioli del Distretto del Commercio

Sapori di terra, in Villa Nachini (15.30 – 17.30)

Cooking Show Live con lo Chef Meri Barbiani dell’Ostarie da Barbian (Moimacco) e con Fabiana Romanutti. Aperitivo con vini autoctoni e assaggi delle delizie di Meri, a cura dei vignaioli del Distretto del Commercio.

Donna, donna, Musica tu, in Villa Di Toppo-Florio (18.00 – 20.00)

Spettacolo Musicale dedicato alla Donna, a cura del Coro Santa Cecilia di Pradamano e Gruppo Corale di Carlino, con la conduzione di Leda Palma e Giovanni Nistri. Degustazione stuzzichini e Brindisi Finale, a cura dei vignaioli del Distretto.

Le ville aperte (ingresso libero) il 20 ottobre sono:

Villa Di Toppo-Florio, via Morpurgo 2, Buttrio (Ud) (Visite guidate: 14.00/15.30/17.00)

Villa Butussi, via San Martino, 29, Visinale di Corno di Rosazzo (Visite guidate: 15.30/17.00)

Villa Nachini Cabassi, piazza XXVII Maggio, 17, Corno di Rosazzo (Ud) (Visite guidate: 14.00)

Villa de Marchi Ottelio, Località Ottelio 1, Manzano (Ud) (Visite guidate: 15.30)

Villa Romano, via S. Tommaso, 8, Case di Manzano (Ud) (Visite guidate: 14.00/17.00)

Villa Agricola Pighin, via della S.S. Trinita’, 1, Risano di Pavia di Udine (Visite guidate: 14.00)

Casa Poz , Via Lumignacco 40, Risano di Pavia di Udine (Visite guidate: 15.30/17.00)

Villa Caimo, Merlo,Dragoni, Giacomelli, via Liberta’, 4, Lovaria di Pradamano(Ud) (Visite guidate: 14.00)

Villa Michelloni, via Sant’Ermacora, 11, Azzano di Premariacco (Ud) (Visite guidate: 14.00/15.30/17.00)

Villa de Brandis, via Roma, 117, San Giovanni al Natisone (Ud) (Visite guidate: 14.00/17.00)

Tenuta Bigozzi, Via Roma 128, San Giovanni al Natisone (Ud) (Visite guidate: 15.30)

Sono inoltre visitabili le chiese (ingresso libero):

Chiesa di Santo Stefano Protomartire, Via Tomasoni 3, Buttrio (Ud) (Visite guidate: 10.00)

Chiesa di San Giacomo Apostolo, Via San Giacomo 3, Camino di Buttrio (Ud) (Visite guidate: 11.30)

Santuario della Madonna d’Aiuto, Via Forum Julii 142, Corno di Rosazzo (Ud) (Visite guidate: 11.30)

Chiesa di San Martino a Visinale, Via Zorutti 122, Corno di Rosazzo (Ud) (Visite guidate: 11.30)

Abbazia di Rosazzo, piazza Abbazia, 5 Manzano (Ud) (Visite guidate: 10.00)

Chiesa dei Santi Ermacora e Fortunato, Via Giulia Piccoli 19, Soleschian – Manzano (Ud) (Visite guidate:11.30)

Chiesa di San Martino Vescovo, Via Principale 12, Chiasottis di Pavia di Udine(Visite guidate: 10.00)

Chiesa della Santissima Trinità, Via della S.S. Trinità 13, Risano di Pavia di Udine (Visite guidate: 11.30)

Chiesa di Santa Cecilia, Via Papa Giovanni XXIII, Pradamano (UD) (Visite guidate: 10.00)

Chiesa della Beata Vergine Annunziata, Via Roma, Pradamano (Ud) (Visite guidate: 11.30)

Chiesa dei Santi Ilario e Taziano, Località Paderno – Premariacco (Ud) (Visite guidate: 10.00)

Chiesa di San Martino, Località Leproso – Premariacco (Ud) (Visite guidate: 11.30)

Chiesa di San Leonardo Abate, Via Chiopris 57, Medeuzza, San Giovanni al Natisone (Ud) (Visite guidate: 10.00)

Chiesa dei Santi Vito, Modesto, Crescenzia, Via Pascoli 8, Frazione Dolegnano – San Giovanni al Natisone (Ud) (Visite guidate: 11.30)