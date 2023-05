Udine zona rossa da venerdì 12 maggio

Sono molte le limitazioni che interesseranno la circolazione stradale a Udine durante i giorni dell’Adunata degli Alpini.

Da venerdì 12 maggio non sarà possibile muoversi con l’auto all’interno della zona rossa, quella più centrale; nella zona verde, compresa nella circonvallazione esterna, dove sarà possibile accedere a proprietà private o altri servizi essenziali come gli uffici pubblici.

ZONA ROSSA: Piazza Primo Maggio, Piazza Patriarcato, Via Piave, Via Gorghi, Via Crispi, Piazza Garibaldi, Via del Gelso, Via Zanon, Via Cosattini, Via Mazzini, Via Petracco, Via Gemona,Piazza San Cristoforo, Via Portanuova. Dalle 8:30 del 12 fino alla mezzanotte di domenica 14 maggio non sarà consentito il transito alle automobili e sarà vietata la sosta.

ZONA VERDE: ci si potrà spostare in automobile solamente per le operazioni brevi o per raggiungere i parcheggi privati o gli alberghi. Non sarà possibile parcheggiare il proprio mezzo in strada. Fanno parte della zona verde Piazzale Osoppo, Via di Toppo, Piazzale Diacono, Via Micesio, Via Volpe, Via Cernazai, Piazzale XXVI Luglio, Via Rivis, Via Grazzano, Via della Vigna, Via di Pers, Ppiazzale Unità d’Italia, Via Ciconi, piazzale della Repubblica, via Leopardi, piazzale D’Annunzio, viale XXIII Marzo, via Manzini, via Bertaldia, Via Ronchi, Via Scrosoppi, Via Treppo, Via Tomadini, Via Pracchiuso, Via Sant’Agostino, Via Diaz, Viale della Vittoria.

planimetria con punti di interesse adunata venerdì 12 e sabato 13 maggio

planimetria con punti di interesse adunata domenica 14 maggio

Dal 5 maggio inizieranno i lavori per montare la trubuna nella zona sud di Piazza Primo Maggio e non sarà possibile sostare

Dall’8 maggio divieto di parcheggio in Via Mentana per consentire i lavori di allestimento dell’ospedale da campoal Parco Moretti.

Dall’11 maggio sosta vietata in piazza Patriarcato e Largo Ospedale Vecchio

Autobus: dal 12 al 14 maggio le linee degli autobus saranno modificate per essere deviate nella circonvallazione esterna.

Sabato 13 e domenica 14 maggio non sarà possibile transitare davanti alla stazione.

Regole viabilità domenica 14 maggio.

Il giorno della sfilata nelle aree di ammassamento e in quelle destinate allo scioglimento, dalle ore 6:00 nella zona azzurra (Via San Daniele, Via Pieri, Via Martignacco, Via Forni di Sotto e Viale Volontari), non sarà permesso il transito e la sosta alle auto.

Nella zona arancione (Via Tullio, Via delle Ferriere, Viale Europa Unita, Piazzale d’Annunzio, Viale Leopardi, Via Ciconi) non sarà permesso il transito e la sosta alle auto.

Nella zona gialla, non sarà consentita la sosta, ma si potrà transitare.

Tutte le info aggiornate le potete consultare nella nostra sezione dedicata all’Adunata