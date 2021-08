Udinese Juventus, in vendita i biglietti per il match di domenica 22 agosto

Alla prima giornata alla Dacia Arena sarà di scena la Juventus con la gara in programma domenica 22 agosto alle ore 18.30. I biglietti per il match entreranno in vendita online ( a questo link https://sport.ticketone.it/search ) e nelle rivendite autorizzate (sotto elencate) alle ore 10 di venerdì 13 agosto.

Udinese Calcio garantisce una tariffa dedicata agli abbonati della stagione 19/20. La vendita libera dei tagliandi è partita dalle ore 9.00 del 18 agosto. Nel complesso tutte le tariffe non hanno subito alcun aumento rispetto alla partita contro la Juventus della stagione 18/19, l’ultima disputata in presenza di pubblico alla Dacia Arena contro la formazione torinese.

A partire da lunedì 16 agosto, la vendita partirà anche presso i botteghini della Dacia Arena con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì 9-13 e 15-19; il sabato dalle 9 alle 13.



Ricordiamo che per accedere alla Dacia Arena è obbligatorio il Green Pass in aggiunta al biglietto e al documento di identità.

E’ altrettanto obbligatorio l’utilizzo della mascherina anche durante la partita in alternativa al rispetto del distanziamento sociale di un metro.

Gli abbonati bianconeri per la stagione 19/20 godranno di una tariffa speciale loro riservata alla quale potranno accedere inserendo il proprio numero di Tessera del Tifoso. Per tutti gli abbonati, altresì, sarà possibile utilizzare, per l’acquisto dei biglietti, il voucher emesso come rimborso ed in corso di validità, scalando, così, l’importo dal proprio credito. Si ricorda che il voucher può essere speso in più acquisti. La tariffa ridotta è riservata alle categorie invalidi (almeno al 70%), donne ed over 65.

Per questa gara NON sarà valido il cambio utilizzatore.

Di seguito le tariffe complete per Udinese – Juventus:

CURVA NORD/SUD: 60€ (INTERO), 48€ (ABBONATI)

DISTINTI: 110€ (INTERO), 100€ (RIDOTTO), 90€ (UNDER 18), 88€ (ABBONATI INTERO), 80€ (ABBONATI RIDOTTO), 72€ (ABBONATI UNDER 18)

TRIBUNA LATERALE SUD/NORD: 105€ (INTERO), 95€(RIDOTTO), 84€ (ABBONATI INTERO), 76€ (ABBONATI RIDOTTO), 68€ (ABBONATI UNDER 18)

TRIBUNA CENTRALE NORD/ SUD: 140€ (INTERO), 130€ (RIDOTTO), 112€ (ABBONATI INTERO), 104€ (ABBONATI RIDOTTO), 96€ (ABBONATI UNDER 18)

SETTORE OSPITI: 60€

RIVENDITE AUTORIZZATE: Angolo della musica, via Aquileia 89 (Udine)

Vodafone Sostero, vaile Europa 57, Lignano Sabbiadoro (UD)

Bar libertà, viale Libertà 67 (Pordenone)

Musicatelli, piazzale XX Settembre 7 (Pordenone)

Palmanova outlet village, Strada Provinciale 126 km 1,6, Aiello del Friuli (UD)

Magris, piazza Italia 53, Maniago (PN)

Foto Flash, piazza Garibaldi 5, Tricesimo (UD)Tabaccheria Covassi, via Pio Vittorio Ferrari 6, Udine