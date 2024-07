UDIN&JAZZ 2024: musica live e cinema, poker d’assi al Giardino Loris Fortuna

Buena Vista Social Club. Wim Wenders 1999

Si fa presto a dire “cult”, soprattutto in un millennio dove la comunicazione ha smesso di soppesare le parole, ma sfidiamo chiunque a definire diversamente Buena Vista Social Club: un piccolo grande cult, appunto, sia sotto il profilo cinematografico sia sotto il profilo musicale. Un piccolo grande cult che, a 25 anni esatti dalla sua uscita e dalla sua marcia trionfale, torna adesso sugli schermi in versione restaurata. Il cinema di Wim Wenders e la musica degli ormai leggendari vecchietti cubani, dunque, per un’altra bella fusione tra cinema e musica: quella che vede collaborare Udin&Jazz, lo storico festival firmato da Euritmica, e il Cec/Visionario, che cura la programmazione del Giardino “Loris Fortuna”.

Sarà proprio Buena Vista Social Club, giovedì 4 luglio alle 21.30, il primo dei quattro appuntamenti organizzati nell’arena all’aperto di piazza Primo Maggio: potremo infatti anche goderci The Navigator di Buster Keaton, musicato dal vivo dalla Zerorchestra (9 luglio), e potremo goderci gli attesissimi live dell’icona Marc Ribot (13 luglio, ore 19.30), in trio con i The Jazz Bins, e della cantautrice gallurese Daniela Pes (14 luglio, ore 21.30), forse il nome più dirompente della nuova scena italiana. Il suo album Spira, prodotto da Iosonouncane, è la celebrazione visionaria della lingua che ritorna suono. E del suono che diventa utopia (il disco, ricordiamo, le è valso anche la Targa Tenco 2023 come opera prima). Con una formazione jazz alle spalle, forte di una assoluta libertà compositiva, Daniela è una personalità atipica per l’utilizzo della voce come strumento e per il lavoro sulla dimensione testuale.

Per i concerti di Ribot e Pes, le biglietterie apriranno un’ora prima degli eventi. Le prevendite sono attive su VIVATICKET. La serata di The Navigator si svolgerà a ingresso gratuito, mentre per la proiezione di Buena Vista Social Club i biglietti sono in prevendita online sul sito www.visionario.movie oppure presso la biglietteria del Giardino “Loris Fortuna”, aperta dalle ore 21.