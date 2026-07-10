UDIN&JAZZ: Baba Sissoko e Nik West in Castello a Udine. Sabato 11 luglio

Il viaggio musicale della 36ª edizione di Udin&Jazz, curato da Euritmica con il sostegno del Comune di Udine, della Regione FVG, del MIC, della Fondazione Friuli e della CCIAA udinese, prosegue sabato 11 luglio all’insegna dell’incontro tra culture, linguaggi e generazioni. Dal laboratorio creativo dedicato ai giovani musicisti fino ai grandi protagonisti della scena internazionale, il festival propone un percorso che attraversa Africa, Europa e Stati Uniti nel segno della contaminazione e della libertà espressiva.

La terza giornata del festival culminerà nel Piazzale del Castello, dove dalle 20.30 andrà in scena una doppia proposta che farà dialogare tradizioni musicali lontane ma profondamente connesse.

Ad aprire sarà Baba Sissoko con il progetto “Mediterranean Blues”, un viaggio sonoro nel quale le radici musicali del Mali incontrano il blues, il rock, il funk e l’afrobeat. Griot appartenente a una storica dinastia di musicisti maliani e oggi residente in Italia, Sissoko è considerato uno dei più importanti ambasciatori della cultura musicale dell’Africa occidentale. Virtuoso del ngoni, del tama e di altri strumenti tradizionali, ha collaborato nel corso della sua carriera con artisti del calibro di Sting, Carlos Santana, Dee Dee Bridgewater, Omar Sosa, Youssou N’Dour e Jovanotti, sviluppando una personale ricerca sulle radici africane della musica americana. Con il suo ensemble darà vita a un concerto dai ritmi intensi e coinvolgenti, nel quale il Mediterraneo diventa simbolo di incontro e dialogo tra popoli e culture.

A seguire, alle 22.00, salirà sul palco Nik West, bassista, cantante e cantautrice statunitense tra le figure più originali della scena funk internazionale. Dotata di una presenza scenica travolgente e di un groove irresistibile, West ha condiviso il palco e lo studio di registrazione con autentiche leggende della musica come Prince, Quincy Jones, John Mayer, Carlos Santana, Larry Graham, Macy Gray, Esperanza Spalding e Bootsy Collins. Con la sua band presenterà uno spettacolo ad alta energia, nel quale funk, rock, soul e blues si fondono in uno stile personale che l’ha consacrata tra le musiciste più apprezzate della scena contemporanea. I biglietti per le due esibizioni serali sono in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie del Castello. Info, prezzi e abbonamenti su www.euritmica.it.

La giornata si aprirà alle 19.00 al Parco Moretti, con ingresso libero, dove sarà presentata in prima assoluta “The Dorf meets Spili Young Jazz Band”, produzione nata dalla collaborazione tra Euritmica e il festival Come l’Acqua de’ Fiumi Jazz e con l’Istituto Musicale “Guido Alberto Fano” di Spilimbergo.

Il concerto rappresenta il risultato di una residenza artistica che ha riunito il prestigioso collettivo tedesco The Dorf, guidato dal sassofonista Jan Klare, insieme ai musicisti Oona Kastner e Florian Walter, con alcuni tra i più autorevoli docenti della nostra scena jazz contemporanea: Flavio Zanuttini, Luigi Vitale e Tobia Bondesan.

Grazie anche al sostegno del programma europeo Culture Moves Europe, il progetto ha coinvolto giovani musicisti under 30 provenienti dai Conservatori di Udine e Trieste e dai Licei Musicali del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, chiamati a costruire un’opera originale attraverso un intenso percorso di ricerca condivisa.

Il calendario completo su www.euritmica.it

BABA SISSOKO

MEDITERRANEAN BLUES

Sabato 11 luglio, ore 20:30 – Castello di Udine, Udine

NIK WEST BAND

Sabato 11 luglio, ore 22:00 – Castello di Udine, Udine

Biglietti in vendita sul circuito Ticketone e alle biglietterie del concerto

THE DORF MEETS SPILI YOUNG JAZZ BAND

Sabato 11 luglio, ore 19.00 – Parco Moretti, Udine

Ingresso libero

